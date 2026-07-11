Powrót na stronę główną

Finał Wimbledonu, a tu taki post Sabalenki. "Zupełnie bez klasy"

"Zupełnie bez klasy", "Do roboty!", "Dlatego teraz niczego nie wygrywa" - takie komentarze pojawiły się pod tym, co opublikowała Aryna Sabalenka. Tuż po zakończeniu sobotniego finału Wimbledonu pierwsza rakieta świata postanowiła wrzucić kilka zdjęć na Instagrama. Moment nie był jednak najszczęśliwszy, bo Białorusinka z miejsca spotkała się z masą krytyki.
Aryna Sabalenka
Fot. REUTERS/Andrew Couldridge

Finał kobiecego Wimbledonu był tym, czym żył w sobotę cały tenisowy świat. Po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze sięgnęła w nim Linda Noskova. Czeszka, mimo sporego kryzysu w końcowe drugiej partii, pokonała 6:2, 3:7, 6:3 swoją rodaczkę Karolinę Muchovą. Chwilę później odbierała zasłużone trofeum. Niemal w tym samym czasie uwagę postanowiła na siebie zwrócić także... Aryna Sabalenka.

Zobacz wideo

Finał Wimbledonu, a tu taki post Sabalenki. To nie żart!

Liderka światowego rankingu z turniejem pożegnała się blisko tydzień temu. Już w IV rundzie wyeliminowała ją Japonka Naomi Osaka. Białorusinki w Londynie już zatem nie było. Postanowiła więc w sobotni wieczór opublikować post na swoim Instagramie. I bynajmniej nie były to gratulacje dla zwyciężczyni całej imprezy.

Zamiast tego, wstawiła kilka zdjęć z luksusowych wakacji. Na pierwszym z nich widzimy ją na jachcie, jak całuje się ze swoim partnerem Georgiosem Frangulisem. Ona w samym bikini, a on jedynie owinięty ręcznikiem. Poza tym dodała kilka zdjęć z plaży czy filmik z rejsu. Dołączyła również wymowny podpis: "dress code =" i symbol bikini.

 

Zobacz też: Muchova prosto z mostu o Noskovej. Tak ją nazwała

Fani nie oszczędzali Sabalenki. "Bez klasy"

Jaka była reakcja internautów? Większość była zachwycona. Nie brakowało jednak i negatywnych głosów. Część z nich dopatrywała się w zachowaniu tenisistki wręcz czegoś niestosownego. - Zupełnie bez klasy jest publikowanie tego dokładnie w momencie, gdy zwyciężczyni kobiecego turnieju singlowego Wimbledonu 2026 odbiera swoją nagrodę - napisał jeden z komentujących. - Na szczęście pojawiają się utalentowane tenisistki, które dają teraz świetny show i grają w dobrego tenisa. Dziękuję! - dodał inny.

Kolejni natomiast krytykowali jej słabszą postawę na korcie w ostatnim czasie. - Powinnaś dziś być w finale Wimbledonu, ale cóż, tylko powinnaś… Do roboty! W tym roku ani jednego tytułu Wielkiego Szlema… - mogliśmy przeczytać w komentarzach. - Dlatego teraz niczego nie wygrywa - twierdził inny z fanów.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji