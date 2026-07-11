Finał Wimbledonu, a tu taki post Sabalenki. "Zupełnie bez klasy"

Finał kobiecego Wimbledonu był tym, czym żył w sobotę cały tenisowy świat. Po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze sięgnęła w nim Linda Noskova. Czeszka, mimo sporego kryzysu w końcowe drugiej partii, pokonała 6:2, 3:7, 6:3 swoją rodaczkę Karolinę Muchovą. Chwilę później odbierała zasłużone trofeum. Niemal w tym samym czasie uwagę postanowiła na siebie zwrócić także... Aryna Sabalenka.

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Finał Wimbledonu, a tu taki post Sabalenki. To nie żart!

Liderka światowego rankingu z turniejem pożegnała się blisko tydzień temu. Już w IV rundzie wyeliminowała ją Japonka Naomi Osaka. Białorusinki w Londynie już zatem nie było. Postanowiła więc w sobotni wieczór opublikować post na swoim Instagramie. I bynajmniej nie były to gratulacje dla zwyciężczyni całej imprezy.

Zamiast tego, wstawiła kilka zdjęć z luksusowych wakacji. Na pierwszym z nich widzimy ją na jachcie, jak całuje się ze swoim partnerem Georgiosem Frangulisem. Ona w samym bikini, a on jedynie owinięty ręcznikiem. Poza tym dodała kilka zdjęć z plaży czy filmik z rejsu. Dołączyła również wymowny podpis: "dress code =" i symbol bikini.

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Fani nie oszczędzali Sabalenki. "Bez klasy"

Jaka była reakcja internautów? Większość była zachwycona. Nie brakowało jednak i negatywnych głosów. Część z nich dopatrywała się w zachowaniu tenisistki wręcz czegoś niestosownego. - Zupełnie bez klasy jest publikowanie tego dokładnie w momencie, gdy zwyciężczyni kobiecego turnieju singlowego Wimbledonu 2026 odbiera swoją nagrodę - napisał jeden z komentujących. - Na szczęście pojawiają się utalentowane tenisistki, które dają teraz świetny show i grają w dobrego tenisa. Dziękuję! - dodał inny.

Kolejni natomiast krytykowali jej słabszą postawę na korcie w ostatnim czasie. - Powinnaś dziś być w finale Wimbledonu, ale cóż, tylko powinnaś… Do roboty! W tym roku ani jednego tytułu Wielkiego Szlema… - mogliśmy przeczytać w komentarzach. - Dlatego teraz niczego nie wygrywa - twierdził inny z fanów.