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Były lider rankingu podjął decyzję. 10 miesięcy i koniec

Daniił Miedwiediew przez długie osiem lat trenował pod okiem obecnego szkoleniowca Huberta Hurkacza - Gilles'a Cervary. Współpraca z kolejnym trenerem potrwała jednak zdecydowanie krócej. Jak podała rosyjska dziennikarka Sofia Tartakowa, były lider rankingu ATP rozstał się właśnie z Thomasem Johanssonem. Szwed stracił pracę po zaledwie 10 miesiącach.
TENNIS-WIMBLEDON/
Fot. REUTERS/Jaimi Joy

Daniił Miedwiediew ma za sobą dwa nieudane turnieje wielkoszlemowe z rzędu. Z Roland Garros 9. tenisista światowego rankingu odpadł już po jednym meczu, a z Wimbledonu w III rundzie. W międzyczasie przegrał m.in. w półfinale turnieju w holenderskim 's-Hertogenbosch z Kamilem Majchrzakiem. W tej sytuacji Rosjanin zdecydował się na radykalny krok.

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Media: Daniił Miedwiediew zwolnił trenera! Wywalczył z nim trzy tytuły

W sobotę Miedwiediew zwolnił swojego trenera, o czym poinformowała rosyjska dziennikarka Sofia Tartakowa. - Daniił Miedwiediew rozstał się z trenerem Thomasem Johanssonem, dowiedział się portal Bolshe! Na razie nie są znane żadne dalsze zmiany w zespole Miedwiediewa - podała na platformie X. Niedługo później informacje te potwierdził znany dziennikarz tenisowy Ben Rothenberg.

Z Thomasem Johanssonem Miedwiediew współpracował od września ubiegłego roku. Szwedzki szkoleniowiec w przeszłości jako zawodnik wygrywał 9 turniejów ATP, w tym wielkoszlemowy Australian Open. Pod jego okiem Rosjanin zwyciężał w trzech turniejach - w Ałmatach, Brisbane oraz Dubaju. W tym sezonie wystąpił również w finale Indian Wells. To jednak nie wystarczyło.

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Rozczarowujący sezon Miedwiediewa. Musi szukać nowego trenera

Ostatnio Miedwiediew nie spisywał się najlepiej. Z Wimbledonu już w III rundzie wyeliminował go późniejszy pogromca Huberta Hurkacza - Jan-Lennard Struff. Wcześniej zaś odpadł w ćwierćfinale turnieju w Halle po porażce z innym Niemcem Danielem Altmaierem. Nieudane w wykonaniu Rosjanina były też dwa pozostałe tegoroczne turnieje Wielkiego Szlema. Z Australian Open odpadł w IV rundzie, a z Roland Garros - w pierwszej.

Na ten moment nie wiadomo, kto zajmie miejsce Johanssona w sztabie Miedwiediewa. Wcześniej 30-letni tenisista przez osiem pracował z Gilles'em Cervarą. W 2022 r. został nawet pod jego okiem liderem rankingu ATP.  Obecnie jednak Francuz jest trenerem Huberta Hurkacza.

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