Po Wimbledonie był niepokój ws. Chwalińskiej. Teraz pokazała, co robi

Maja Chwalińska przedwcześnie zakończyła swoją przygodę z tegorocznym Wimbledonem. Zaraz po największym sukcesie w karierze i występie w finale Roland Garros Polce przytrafił się gigantyczny pech. W pierwszej rundzie zmagań w Londynie doznała kontuzji stawu skokowego, gdy miała piłkę meczową. I choć spotkanie Mananchayą Sawangkaew udało jej się dokończyć, to przegrała je 6:2, 5:7, 2:6 i odpadła już w I rundzie. Od tamtej pory kibice nie mogli oglądać jej już na korcie.

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Chwalińska pokazała zdjęcie, na które czekaliśmy. "Wracam"

Nasza tenisistka nadal zmagała się z problemami zdrowotnymi. Niespełna tydzień temu informacje w tej sprawie przekazał jej klub BKT Advantage Bielsko-Biała. - Po powrocie do Polski kilka dni temu Maja poddaje się leczeniu skręcenia prawego stawu skokowego, którego doznała podczas meczu pierwszej rundy Wimbledonu. Proces powrotu do zdrowia przebiega pomyślnie, a zawodniczka rozpoczęła już lekkie ćwiczenia ogólnorozwojowe w ramach rehabilitacji - podał w oświadczeniu. Teraz z obozu Chwalińskiej płyną jeszcze lepsze wieści.

Okazuje się bowiem, że 24-latka wróciła właśnie do treningów. Jako dowód wstawiła nawet na InstaStories zdjęcie z treningu w siłowni. - Wracam do tego. Wdzięczna za czynione postępy - napisała.

Maja Chwalińska https://www.instagram.com/stories/majachwalinska/

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Chwalińska już trenuje. Co dalej z jej startami?

Na razie nie jest jednak pewne, kiedy dokładnie nasza tenisistka wróci na kort. Pierwotnie Chwalińska miała wystąpić w zawodach rangi WTA 250 w Jassach w Rumunii. Turniej rozpoczyna się 13 lipca i już wiadomo, że Polki w nim zabraknie. Jej menedżer Piotr Szczypka w rozmowie ze Sport.pl przekazał, że rozważany jest jej ewentualny start w turnieju WTA 250 w Hamburgu (20 lipca). - Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie najbliższych planów. Na pewno będziemy umieszczali informacje na stronie klubu - dodał.

W nieco dalszej perspektywie, bo na początku sierpnia, Chwalińską czeka zaś wylot za ocean. Polka, podobnie jak Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette, znalazła się na liście zgłoszonych do turnieju WTA 1000 w kanadyjskim Toronto.