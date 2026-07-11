Biją na alarm ws. Świątek i reszty czołówki. "Rozczarowują"

W finale Wimbledonu Karolina Muchova zagra z Lindą Noskovą. To klasowe tenisistki, ale raczej nikt nie określa ich jako największe gwiazdy kobiecego touru. Tych w światowym tenisie zdecydowanie brakuje. Od dłuższego z poważnymi problemami mierzy się Iga Świątek, Aryna Sabalenka mimo przewodzenia w rankingu WTA nie potrafi udowodnić swojej klasy w turniejach wielkoszlemowych. Nowe gwiazdy nie są natomiast w stanie potwierdzić swojej formy. Mistrzyni Roland Garros Mirra Andriejewa pożegnała się z Wimbledonem już w drugiej rundzie.

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Biją na alarm ws. Świątek i nie tylko. Kobiecy tenis potrzebuje gwiazd

O analizę pozbawionego sukcesu gwiazd dzisiejszego touru pokusił się portal tennishead.net. Podkreślono, że nieprzewidywalność z jednej strony cieszy, ale z drugiej to właśnie największe gwiazdy najbardziej napędzają sport. O oglądalność tenisa jest jeszcze trudniej w ostatnich tygodniach - Wimbledon musi konkurować z piłkarskimi mistrzostwami świata.

"Naprawdę wydaje się, że w dowolnym dniu każda może pokonać każdą, a supergwiazdy takie jak Aryna Sabalenka i Iga Świątek są narażone na regularne niespodzianki z udziałem zawodniczek, które plasują się dziesięć lub więcej miejsc niżej." - pisze portal tennishead.net.

"Finał Wimbledonu może być fascynującym widowiskiem pomiędzy Karoliną Muchovą i Lindą Noskovą, ale z perspektywy neutralnego obserwatora nie jest on zbyt kuszący. Rozczarowują słabe występy największych gwiazd WTA Tour. Najjaśniejsze gwiazdy WTA to jedne z największych w sporcie. Sabalenka, Świątek, Coco Gauff, a nawet Naomi Osaka to jedne z najbardziej rozpoznawalnych zawodniczek, a mimo to w 2026 roku wystąpiły łącznie tylko raz w trzech tegorocznych finałach. W finale Rolanda Garrosa, choć ciekawym, rywalizowały dwie debiutujące finalistki. To samo będzie miało miejsce na Wimbledonie." - dodano.

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Dla Igi Świątek ostatnią szansą na uratowanie sezonu będzie sukces w US Open. Do startu amerykańskiego turnieju jednak jeszcze sporo czasu. Wcześniej czeka nas czeski finał Wimbledonu. Karolina Muchova zmierzy się z Lindą Noskovą w sobotę, 11 lipca o godzinie 17:00.