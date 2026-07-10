Nowe wieści ws. zdrowia Mai Chwalińskiej. Znamy jej plany

Maja Chwalińska opublikowała w piątek po południu na Instagramie zdjęcie z siłowni. Podpisała je: "Wracam do pracy. Cieszę się z postępów". Zapytaliśmy menedżera naszej tenisistki, Piotra Szczypkę, o sytuację Mai, a ten przyznał: - Maja czuje się dobrze. Na razie przechodzi pomyślnie rehabilitację.

Polka nie grała od 29 czerwca, gdy odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Lepsza od niej okazała się wówczas reprezentantka Tajlandii Mananchaya Sawangkaew (2:6, 7:5, 6:2). Chwalińska przegrała z rywalką, ale przede wszystkim z problemami zdrowotnymi. Miała problemy z prawą kostką, kilka razy prosiła o przerwę medyczną.

Po zakończeniu spotkania przyznała, że jeszcze bardziej przeszkadzały jej skurcze, i to już od końcówki drugiego seta. Tłumaczyła, że to efekt m.in. zmęczenia oraz zamieszania po sukcesie na kortach Rolanda Garrosa, gdzie doszła aż do finału. Miała mało czasu na regenerację, treningi. Nie skreczowała jednak na Wimbledonie, bo w imprezie wielkoszlemowej chciała walczyć do końca. W Londynie wycofała się jedynie z turnieju deblowego, gdzie miała wystąpić w parze z Austriaczką Sinsją Kraus, swoją przyjaciółką.

Pierwotnie po Wimbledonie Maja Chwalińska planowała start w zawodach rangi WTA 250 w Jassach w Rumunii. Turniej rozpoczyna się w poniedziałek 13 lipca, ale Polka tam jednak nie wystąpi. Zdecydowała, że nie ma sensu narażać organizmu. Niewykluczone, że nasza zawodniczka pojawi się w Hamburgu, gdzie także jest zgłoszona do turnieju. Impreza w Niemczech, również kategorii 250, rozpocznie się 20 lipca.

- Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie najbliższych planów. Na pewno będziemy umieszczali informacje na stronie klubu - przekazał nam Szczypka. Mowa o BKT Advantage Bielsko-Biała, którym kieruje menedżer naszej tenisistki, a którego barw broni Maja Chwalińska.

Co ciekawe, oba turnieje - w Rumunii oraz w Niemczech - odbywają się na kortach ziemnych. Skąd taki wybór, skoro okres gry na mączce zakończył się właściwie wraz z Rolandem Garrosem? Teraz najlepsi rywalizują na trawie, a za moment przenoszą się na korty twarde, na których za półtora miesiąca odbędzie się wielkoszlemowy turniej US Open?

Piotr Szczypka wyjaśnił mi to tak: - Maja czuje się świetnie na mączce, co pokazała w Paryżu. Zgłaszaliśmy ją do tych imprez wcześniej, przed Rolandem Garrosem. Plany zostały, a jednocześnie nie będzie musiała startować w eliminacjach.

Być może najpierw Niemcy, a potem już za Ocean

Team Chwalińskiej myślał o startach w Rumunii i Niemczech, bo to ostatnie zawody rangi co najmniej 250 w tym sezonie na ukochanych przez Maję kortach ziemnych. Dodatkowo pamiętajmy, że wcześniej Polka była przez lata zawodniczką raczej balansującą na granicy dopuszczenia do turniejów podobnej kategorii. Dziś, z racji wyższej pozycji w rankingu (obecnie 21. na świecie), ma nie tylko zapewniony udział w drabince w Hamburgu czy w Jassach, ale też może występować w roli rozstawionej, co w teorii daje większe szanse na sukces. Chwalińska nigdy nie zdobyła "większego" tytułu w singlu, niż kategorii WTA 125.

Nawet jeśli finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa nie zagra ostatecznie także w Niemczech, do gry powinna wrócić na początku sierpnia. To wtedy rozpoczynają się zawody rangi WTA 1000 w Toronto. Maja Chwalińska będzie miała okazję zadebiutować w turnieju tej kategorii, najwyższej po Wielkim Szlemie w kalendarzu kobiecego tenisa. Dodatkowo znajdzie się w gronie 32 rozstawionych zawodniczek. Kolejne nowe okoliczności, z którymi będzie mogła się zmierzyć.

W następnych miesiącach Chwalińska będzie stale grała w imprezach, w których nigdy wcześniej nie startowała. Po Toronto zagra w Cincinnati, gdzie 13 sierpnia rozpocznie się inny turniej WTA 1000. Dalej już US Open, od 30 sierpnia, gdzie do tej pory nigdy nie występowała w głównej drabince, bo nie przeszła eliminacji. W Nowym Jorku także powinna być rozstawiona.

Jednocześnie nasza zawodniczka będzie omijać zawody, w których dotychczas zwykle przychodziło jej rywalizować. Przykładem niech będzie impreza kategorii 125, która w dniach 2 - 8 sierpnia odbędzie się w Warszawie. Maja Chwalińska miała okazję występować w tych zawodach - także wcześniej, gdy miały rangę 250, albo odbywały się w Kozerkach blisko Grodziska Mazowieckiego. Teraz nie ma jej na liście zgłoszeń, co dziwić nie może. Przed Mają zupełnie nowy rozdział w tenisowej karierze.