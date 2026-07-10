Pogromczyni Świątek przeszła do historii. Stała się światowym fenomenem

Kort centralny był pełen filipińskich flag. Rodacy Alexandry Eali oszaleli na punkcie tenisistki. Podróżują za nią po całym świecie, a że jest ich ponad sto milionów, to na każdym korcie znajdziemy fanów z Filipin. Tak samo było podczas meczu z Igą Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Eala wygrała to starcie 7:6, 6:2 i została pierwszą reprezentantką Azji, która w fazie głównej Wimbledonu pokonała aktualną mistrzynię.

Kiedy po ostatniej piłce młoda tenisistka zalała się łzami, świat zobaczył osobę, dla której tenis to pasja życia. - Iga jest niesamowita. Jestem wdzięczna za możliwość gry z nią na korcie centralnym Wimbledonu. Dla kogoś urodzonego na Filipinach awans do drugiego tygodnia turnieju to coś wspaniałego - przyznała. I wspominała, jak przed laty codziennie po szkole chodziła na trening z bratem i dziadkiem - w za małych skarpetkach, za dużych trampkach i pulchnymi policzkami. Tenis znaczył dla niej wszystko. Od poniedziałku będzie 28. tenisistką świata, a czwarta runda wielkoszlemowa to jej największy dotąd sukces w karierze.

Andy Roddick, legenda tenisa, po meczu ze Świątek nie krył fascynacji, składając odważne prognozy dotyczące przyszłości Eali. - To, co widzieliśmy, to nie jest przypadek. Ona ma w sobie ten rzadki rodzaj inteligencji na korcie, który łączy agresję z niesamowitą cierpliwością. Nie boi się największych obiektów. Jeśli utrzyma ten poziom zdrowia i koncentracji, mówimy tu o zawodniczce, która w ciągu najbliższych 18 miesięcy może zdefiniować przyszłość rozgrywek WTA. Jej forehand ma w sobie tyle naturalnej mocy, że nie trzeba go poprawiać, tylko odpowiednio prowadzić - przekonywał w swoim podcaście były lider rankingu ATP.

Komentator Canal+ Sport Maciej Łuczak opowiadał nam, jak pracował w lutym przy jednym ze spotkań Eali w Abu Zabi. - Zawody odbywały się tuż po Australian Open, smutny widok, bo mało widzów na trybunach, wszyscy dopiero co żyli Wielkim Szlemem. Jak występowała tam Eala, kibiców nie brakowało. Gromadzi tłumy, co na pewno cieszy nie tylko ją, ale i organizatorów wszystkich imprez - wskazywał Łuczak.

Były filipiński tenisista Dyan Casillejo opowiadał w rozmowie z BBC, jak Filipińczycy przeżywali spotkanie Eali ze Świątek w Londynie. - Mecz zaczął się o godzinie 20:30 naszego czasu. Każdy czuł, że jest częścią tego wydarzenia, wszyscy śledzili to w mediach społecznościowych lub w telewizji. Na daszku czapki Alexandry wyhaftowany jest napis "Kapag lumago, hindi na hihinto", co oznacza "Kiedy urośnie, nie da się tego zatrzymać" - tłumaczył. To hasło pozwala jej zabrać część swojej kultury ze sobą.

Algorytmy oszalały: Eala-mania w sieci

Prawdziwa skala fenomenu Alexandry Eali widoczna jest jednak nie tylko na korcie i w telewizji, ale także w przestrzeni internetowej. Wimbledon to turniej pełen tradycji, ale w tym roku Filipinka stała się twarzą kanału turniejowego na YouTube. Liczby nie kłamią - są wręcz miażdżące dla konkurencji.

Skrót meczu Eala – Świątek: 1,4 mln wyświetleń.

Konferencja prasowa po meczu z Igą: 609 tys.

Wywiad na korcie po 2. rundzie: 423 tys.

Skrót najważniejszych wydarzeń wokół niej: 345 tys.

Skrót wygranej z Joint: 286 tys.

Skrót przegranej z Paolini: 340 tys.

Dla porównania: konferencja Igi Świątek po porażce z Filipinką zanotowała 305 tys. odsłon. Najważniejsze skróty spotkań Aryny Sabalenki z Naomi Osaką wygenerowały odpowiednio 228 tys., a konferencje obu zawodniczek po tym starciu - odpowiednio 162 tys oraz 129 tys. Nawet materiał o powrocie Rogera Federera na Wimbledon, ośmiokrotnego mistrza tej imprezy, wygenerował "zaledwie" 227 tys. odsłon, podczas gdy skrót meczu ćwierćfinałowego Jessica Pegula - Coco Gauff osiągnął tylko 68 tys. Podobne liczby wykręcała podczas Australian Open. To pokazuje, że śmiało można ją dziś nazwać jedną z najpopularniejszych tenisistek na świecie.

Jak sama Filipinka odnajduje się w tym medialnym szaleństwie? Zaskakująco dojrzale. - Nie czuję się przytłoczona. To tylko początek drogi. Wiem, gdzie jestem, wiem, gdzie chcę być i każda przegrana to tylko lekcja, którą muszę odrobić - mówiła po niepowodzeniu w walce o ćwierćfinał z Jasmine Paolini. Z uśmiechem przekonywała dziennikarzy, że jest gotowa na długą karierę, a wygrana nad Igą Świątek (druga w karierze po Miami 2025) to dopiero początek.

- Chociaż jestem bardzo wdzięczna za każde miłe słowo od kibiców, to wciąż wstajemy rano, wracamy późno do domu po treningach. Myślę, że to właśnie etyka pracy pozwala mi zachować równowagę i trzeźwość umysłu - tłumaczyła w ten sposób mierzenie się z popularnością.

Wsparcie legend i uznanie środowiska

Jej sukces został dostrzeżony m.in. przez byłą liderkę rankingu WTA Marię Szarapową, która chwaliła występ Filipinki w Londynie. Być może Rosjanka pamiętała o słowach Eali, jakie padły w zeszłym roku. Mówiła wtedy: "Jako dziecko moją ulubioną tenisistką była Szarapowa. Uwielbiałam jej wytrwałość, styl i zachowanie, mimo że była bardzo młoda. Podziwiałam ją." Z kolei na trybunach podczas meczu Paolini - Eala pojawił się sam Federer, Szwajcar wybiera selektywnie mecze, które śledzi po zakończeniu kariery.

Wielkie nazwiska doceniają Alexandrę Ealę, która mimo wieku może pochwalić się już pozytywnym bilansem z rywalkami z top 10 (7-4). Tylko w ostatnich tygodniach pokonała oprócz Igi Świątek także Jelenę Rybakinę oraz Elinę Switolinę. Filipinka powiedziała, że jej sekret tkwi w tym, że zamiast skupiać się na pojedynczych błędach, koncentruje się na tym, by pozostać wierną taktyce, którą przygotowała wraz ze swoim zespołem. Jej współpracownicy to osoby z Akademii Rafaela Nadala, w której trenowała.

Eala to powiew świeżości w kobiecym tourze, który od lat jest zdominowany przez przedstawicieli Europy czy Stanów Zjednoczonych.

Czy zawodniczka z Filipin jest już gotowa, by wejść na stałe do ścisłej czołówki? Liczby mówią, że jest już tam w sferze popularności. Teraz czeka ją najtrudniejszy etap - udowodnienie, że te wszystkie wyświetlenia to fundament pod wielkie tytuły, a nie tylko chwilowa moda. Na razie sprawiła, że kobiecy Wimbledon jest w tym roku jeszcze ciekawszy. Jej fenomen to najlepsza wiadomość dla tenisa, który potrzebuje nowych, nieoczywistych twarzy.