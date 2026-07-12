Polka przegrała w 58 minut, a i tak została bohaterką Wimbledonu. Fenomen

W tenisowym środowisku mówi się "Alicja Rosolska" i myśli: "uśmiech". Doświadczona specjalistka w grze podwójnej jest osobą bardzo pogodną i nie zmieniły tego trudne doświadczenia, które pokrzyżowały jej plany w ubiegłym roku. Wręcz przeciwnie. Udar sprawił, że przy powrocie na ulubiony turniej uśmiech ani na chwilę nie schodził z jej twarzy. Choć mogła się nim nacieszyć jedynie 58 minut.

Tegoroczna edycja Wimbledonu dla większości polskich zawodników była wynikowo rozczarowująca. Zwłaszcza dla będących w centrum zainteresowania singlistek i singlistów, których już po tygodniu nie było w rywalizacji. Iga Świątek nadal zmaga się z kryzysem, Hubertowi Hurkaczowi i Mai Chwalińskiej na przeszkodzie stanęły kłopoty zdrowotne, a Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak mieli poczucie niewykorzystanych szans. Szybko, bo w pierwszej rundzie, odpadła też Rosolska. Ale ją – ze względu na okoliczności – cieszył sam fakt, że mogła znaleźć się w obsadzie turnieju.

Niemal 41-letnia Polka w parze z Aleksą Guarachi z Chile przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Gabrielą Dabrowski i Luisą Stefani 2:6, 2:6. Rosolska i jej partnerka miały pecha w losowaniu, bo kanadyjsko-brazylijski duet to obecnie ścisła światowa czołówka. Potwierdza to fakt, że zagrał on w niedzielę w finale Wimbledonu. Ale weterance z Warszawy nic nie popsuło dobrego nastroju, związanego z pierwszym od ponad dwóch lat występem w Wielkim Szlemie.

- Radość była ogromna. Od samego ranka nie mogłam się doczekać wyjścia na kort. To było niesamowite uczucie. W nocy nie mogłam spać, bo już chciałam grać – opowiada Polka, która jest mamą niespełna sześcioletniego Charliego i ponaddwuletniego Hugo.

Do gry po drugiej przerwie macierzyńskiej wróciła startem w igrzyskach w Paryżu, pół roku po narodzinach młodszego synka. Miesiąc później zaliczyła jeszcze za sprawą US Open ostatni aż do teraz występ w Wielkim Szlemie. Na przeszkodzie w dopisywaniu kolejnych stawały jej kolejne kłopoty zdrowotne. Tym największym był doznany w Wielkanoc 2025 roku udar, ale na nim się nie skończyło. Doszły jeszcze problemy z kolanami i złamany palec u stopy. To wszystko sprawiło, że pierwszy od ponad roku występ zaliczyła na początku czerwca w Birmingham. Przed Wimbledonem wystartowała w jeszcze w dwóch innych turniejach.

- O ile w nich cały czas czułam się jeszcze niegotowa, bo jednak forma gdzieś tam cały czas się budowała, to na Wimbledonie noc przed meczem czułam coś podobnego jak przed półfinałem z Abi [razem z Abigail Spears w 2018 roku Rosolska dotarła w Wimbledonie do półfinału – red.]. Po prostu nie mogłam spać od adrenaliny. Alexa też była bardzo zmotywowana i podekscytowana. Śmiałyśmy się, że pomimo przegranego meczu byłyśmy chyba najbardziej uśmiechniętą parą na kortach - relacjonuje pogodnie Rosolska.

Tylko to pozwoliło Rosolskiej przetrwać. Zaraz po udarze chciała wrócić, lekarze się śmiali

To był jej 65. występ wielkoszlemowy i 17. w Wimbledonie. W deblu jej najlepszym wynikiem jest wspomniany wyżej półfinał sprzed ośmiu lat. W mikście najlepiej poszło jej w tym samym sezonie w US Open, gdy wystąpiła w meczu o tytuł. Zawodniczka, która wygrała w grze podwójnej dziewięć turniejów WTA, przeważnie jednak mierzyła się z przegranymi. I nie kryje, że bez pogodnego nastawienia, z którego jest znana, trudno byłoby jej przetrwać wszystkie trudne chwile. Tym bardziej że tych tenisiści regularnie przeżywają sporo.

- Chyba bym nie wytrzymała tylu porażek bez tego uśmiechu. Trzeba mieć naprawdę pozytywne podejście, by przez tyle lat wytrzymywać, będąc niejako zwalnianym z roboty co tydzień. Pozytywne nastawienie na pewno mnie trzymało przez wiele lat i pozwalało cieszyć się grą. Dzięki temu mogę tu jeszcze być – wskazuje zawodniczka, która w grudniu skończy 41 lat.

Pozytywne nastawienie i samozaparcie potrzebne były także wtedy, gdy zdecydowała się wrócić do rywalizacji po udarze. Wcześniej w związku z nim przeżyła chwile grozy. Opowiadała o nich w ubiegłym roku Łukaszowi Jachimiakowi. Wspominając je teraz, w swoim stylu nie stawia siebie w centrum uwagi.

- Wydaje mi się, że to było najgorsze dla mojej rodziny. Bo ja, leżąc w szpitalu, jakoś tak czułam, że mi i tak nic nie jest. Nawet jak nie mogłam ruszyć ręką czy nogą, bo cała strona lewa była sparaliżowana, czułam, że jeszcze będę chciała zagrać w Wimbledonie. Chciałam się wyrobić w zeszłym roku, ale lekarze się śmiali i mówili: "Chyba trochę przesadzasz". I zalecali, by jednak dać sobie trochę czasu na rehabilitację. Cały czas jednak w głowie miałam, że nie chcę zakończyć kariery tak po prostu. Że będę chciała się rehabilitować i krok po kroku udało mi się dotrzeć tutaj, do Londynu. Jestem z tego bardzo zadowolona – podkreśla Rosolska.

Nie grała ponad rok, a myślała, że nie było jej tydzień. "Te same problemy, te same dramaty"

Zwykle to synkowie zapewniają jej codzienne pobudki, ale przed tak długo wyczekiwanym powrotem na wimbledońskie korty było inaczej. Charlie i Hugo spali, a ich mama i tak co chwilę się budziła od nadmiaru emocji.

- Sprawdzałam: "O, dopiero druga", "O, dopiero czwarta". Mówiłam sobie: "No dobra, śpij. Musisz wypocząć. Jutro masz fajny mecz. Śpij. No czemu nie śpisz?". I takie to było gadanie. W końcu przymykałam oczy i robiłam sobie wizualizację meczu. Obudziłam się ponownie o szóstej, choć budzik miałam nastawiony dopiero na ósmą. Dzieciaki spały, więc była cisza. To trochę śmieszne, ale nie mogłam się doczekać tego meczu. To było naprawdę fajne uczucie i sama się zdziwiłam, że aż tak to przeżywałam. Widać można mieć mimo wszystko frajdę i cieszyć się nawet z tej pierwszej rundy. Z tego, że wychodzi się na kort. Widać, że chyba lubię tenis - podsumowuje z uśmiechem była 23. deblistka świata.

Uśmiecha się też szeroko, gdy wspomina, jak została powitana w szatni przez inne tenisistki. Z jej powrotu po zdrowotnych perturbacjach ucieszyły się bardzo m.in. Dabrowski, z którą kiedyś tworzyła duet oraz utytułowana Włoszka Sara Errani.

- Mówiły, że fajnie, że wróciłam. A ja byłam zdziwiona, bo miałam wrażenie, że ich tylko tydzień nie widziałam, a nie ponad rok. Tak naprawdę w tourze są wciąż te same dziewczyny, wciąż mają te same problemy tenisowe, te same dramaty. Wszystko po prostu jest tak samo. Miałam więc wrażenie, jakbym po prostu wyszła z pokoju i już po chwili do niego wróciłam – opowiada Polka.

Jej duet z Guarachi w Londynie miał symboliczne znaczenie. Umówiły się na cały wspólny sezon już w 2020 roku, ale skończyło się wtedy na zaledwie dwóch występach.

- W Dubaju już byłam bardzo chora. Kto wie, czy nie miałam koronawirusa. Potem poleciałam zdrowa na początku marca do Indian Wells, napalona na granie i ze świadomością, że mam partnerkę na cały sezon. Cieszyłyśmy się bardzo i wtedy przyszła pandemia i zawieszenie turniejów. A później byłam w ciąży, więc Alexa sobie znalazła nową partnerkę na stałe i jak wróciłam, była zajęta. Później z kolei ona miała przerwę macierzyńską i teraz wróciła. Cieszyłyśmy się więc, że stworzyłyśmy duet "power mam" – wspomina radośnie Rosolska.

Warszawski "Last Dance" polskiej weteranki? "Wszystko tutaj inaczej smakuje"

Przyznaje, że szkoda jej opuszczać świat zawodowego tenisa, ale ma pełną świadomość, że ten moment zbliża się wielkimi krokami. Zostały jej jeszcze dwie możliwości skorzystania z tzw. zamrożonego rankingu. Czy je jednak wykorzysta?

- Teoretycznie mogłabym polecieć do USA i zagrać jakieś dwa turnieje. Fajnie byłoby móc wystąpić tam jeszcze w dużych imprezach, jak np. wielkoszlemowy US Open. Zostawiać dzieci i lecieć do Stanów Zjednoczonych, by rozgrywać turnieje niższej rangi już pewnie bym nie chciała. Jest za to duża szansa, że jeszcze zagram w Warszawie [w sierpniowym turnieju WTA 125 - red.] – zapowiada 40-latka.

Nie kryje, że jej wielkim marzeniem było... wygranie tegorocznego Wimbledonu, by za rok wrócić w obsadzie londyńskiego turnieju legend.

- To by był najlepszy scenariusz. Choć słyszałam, że ponieważ jestem w klubie Last Eight [należą do niego wszyscy tenisiści, którzy choć raz dotarli w Wimbledonie do ćwierćfinału – red.], to też jest szansa, że i tak mnie zaproszą jako legendę. Gdyby tak się stało, na pewno bym przyjechała. Bo nie ma drugiego tak fajnego turnieju. To po prostu coś specjalnego: ta cała tradycja, wszyscy na biało, truskawki... Wszystko tutaj inaczej smakuje – podkreśla Rosolska.