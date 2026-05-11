Fenomenalny comeback Coco Gauff! Rywalka miała meczbola i nagle zwrot

Poniedziałek stoi pod znakiem spotkań 1/8 finału turnieju WTA w Rzymie. Od samego początku było wiadomo, że dla polskiego kibica "daniem dnia" jest pojedynek Igi Świątek z Naomi Osaką, który został zaplanowany na godzinę 18. Wcześniej jednak nie brakowało ciekawych spotkań. Sorana Cirstea, która pokonała w trzeciej rundzie Arynę Sabalenkę, rozprawiła się tym razem z Lindą Noskovą. Później na kort wyszły Coco Gauff oraz Iva Jović.

Jovic wywierała presję na Gauff. To się opłaciło

Gauff w teorii była faworytką tej potyczki, ale Jović wielokrotnie pokazywała już swój talent. I pierwszy set potwierdził, że bardziej doświadczona z Amerykanek może mieć spore kłopoty. Jović grała niezwykle odważnie. Pierwsze przełamanie należało jednak do Gauff, która prowadziła po nim 2:1.

Później ponownie młodsza z reprezentantek USA świetnie wywierała presję na rywalce i doszło do przełamania powrotnego (3:3). Dało się odczuć pewną nerwowość w grze Gauff, bo zdecydowanie nie mogła być z siebie zadowolona. W kolejnych gemach obie panie utrzymywały serwis i wiele wskazywało na to, że dojdzie do tie-breaka.

Nic jednak z tego! W dwunastym gemie Gauff miała ogromne problemy. Zaczęło się od dwóch niewymuszonych pomyłek. Niedługo później doszedł do tego podwójny błąd serwisowy. Był moment, kiedy Jović miała dwie piłki setowe i wykorzystała tę drugą. Jej rywalka wyrzuciła forhend i musiała gonić wynik po nieudanej pierwszej partii.

Wielki powrót czwartej rakiety świata do meczu

Kolejną odsłonę poniedziałkowej potyczki dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa w singlu rozpoczęła od przełamania. Mógł się podobać szczególnie jej forhend wzdłuż linii w końcówce gema. Jović nie przejmowała się jednak swoim niepowodzeniem. Co prawda kolejnego gema także przegrała, ale później wygrała trzy z rzędu i prowadziła tym samym 3:2. Gauff odpowiedziała wyrównaniem, lecz dwa kolejne gemy także poszły na konto Jović. 18-latka była o krok od zwycięstwa (5:3).

Jović przy własnym serwisie miała piłkę meczową (prowadzenie 40:30 w gemie). Wtedy doszło do zwrotu akcji. Utalentowana tenisistka nie wykorzystała szansy, a przeciwniczka grała cierpliwie. Ostatecznie ten gem padł jej łupem i wydaje się, że Jović się rozsypała, bo do końca drugiego seta nie wygrała już żadnego gema! To było zaskakujące. Gauff wyszła z wielkich tarapatów i triumfowała w tej partii 7:5, doprowadzając do trzeciego seta.

Przełamanie za przełamanie. Wygrało doświadczenie

Po dłuższej przerwie obie tenisistki powróciły na Campo Centrale. Gauff wyszła na kort rozjuszona i naładowana energią, która miała ją poprowadzić do ćwierćfinału rywalizacji w Rzymie. Już w pierwszym gemie przełamała Jović do zera. Z tym, że 18-latka nie pozostała jej dłużna - wyszła na prowadzenie 40:0 i wykorzystała drugiego break pointa, odrabiając straty do czwartej rakiety świata.

W trzecim secie panie Amerykanki ewidentnie wzięły sobie do serca grę w stylu "przełamanie za przełamanie". Młodsza z nich bowiem wyrzuciła piłkę w aut przy break poincie Gauff, dając tym samym rywalce prowadzenie 2:1. Sytuacja długo nie ulegała zmianie - żadna z tenisistek nie była w stanie utrzymać swojego podania.

Aż nadszedł gem numer sześć, w którym - nie bez problemów - Gauff zdołała zwyciężyć. Jović jednak stawiała spory opór i wiadome było, że ten mecz jeszcze nie został przez nią skazany na porażkę. Z tym, że doświadczenie dało o sobie znać - to starsza z Amerykanek dopięła swego i zwyciężyła 6:2.

W ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie Coco Gauff/Iva Jović zmierzy się ze zwyciężczynią starcia pomiędzy Elise Mertens (22. WTA) a Mirrą Andriejewą (7. WTA). Obie zawodniczki od godz. 14:45 mierzą się na SuperTennis Arena.

Coco Gauff (USA) - Iva Jović (USA) 5:7, 7:5, 6:2

