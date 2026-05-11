WTA Rzym. Świątek - Osaka. O której mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

- Naomi jest świetną zawodniczką, wiele razy ze sobą grałyśmy. Miałam z nią bardzo trudny mecz dwa lata temu - mówiła po zwycięstwie 6:1, 6:0 nad Elisabettą Cocciaretto Iga Świątek. Już wtedy wiedziała, że jej następną rywalką będzie Naomi Osaka. - Wiem, co potrafi zaprezentować i jak grać, gdy czuje się dobrze na korcie - dodała Polka, którą od meczu z Japonką dzielę już tylko godziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Wieczystej przejmie Wisłę Kraków? Żelazny: Kibice mogą się czuć oszukani

Wielki hit w Rzymie z udziałem Igi Świątek. Mecz dwóch byłych jedynek

Obie panie zmierzą się już w ten poniedziałek, a stawką będzie awans do ćwierćfinału turnieju w Rzymie. Dla Świątek będzie to pierwsze starcie na tym etapie zawodów od połowy marca i pierwsze, odkąd pracuje z nowym trenerem Francisco Roigiem. W turniejach w Stuttgarcie i Madrycie odpadała już w III rundzie, a w Miami już w pierwszym spotkaniu uległa Magdzie Linette.

Za Polką jednak bardzo udany występ w III rundzie. Elisabetcie Cocciaretto oddała w niedzielę zaledwie jednego gema. Nieco więcej kłopotów nasza tenisistka miała w II rundzie. Wtedy to pokonała Caty McNally w trzech setach 6:1, 6:7(5), 6:3. Osaka ma natomiast za sobą zwycięstwa 6:4, 4:6, 6:3 nad Evą Lys i 6:1, 6:2 nad Dianą Sznajder.

Zobacz też: Co za wyczyn Świątek. Elitarne grono

Bilans bezpośrednich meczów z Japonką przemawia na korzyść Świątek. Obie panie rozegrały trzy oficjalne spotkania. Tylko w pierwszym - w 2019 r. w Toronto - lepsza była rywalka. Polka triumfowała za to 6:4, 6:0 w finale turnieju w Miami w 2022 r. oraz w 7:6(1), 1:6, 7:5 w II rundzie Rolanda Garrosa przed dwoma laty.

WTA 1000 Rzym: O której mecz Iga Świątek - Naomi Osaka? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Mecz Igi Świątek z Naomi Osaką w ramach IV rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie odbędzie się w poniedziałek 11 maja na korcie BNP Paribas Arena. Spotkanie rozpocznie się jako ostatniej w sesji, nie wcześniej niż o godz. 18:00. Można je będzie obejrzeć na antenie CANAL+ Sport 2 oraz w Internecie - na platformie streamingowej CANAL+. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.