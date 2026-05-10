Zarówno Naomi Osaka, jak i Diana Sznajder musiały się trochę namęczyć, by awansować do III rundy w Rzymie. Obie spędziły w swoich meczach poprzedniej rundy niemal dokładnie tyle samo czasu na korcie, bo Japonka 129 minut, a Rosjanka 130. Osaka nie miała łatwo z Evą Lys, lecz w kluczowych momentach to ona była górą (6:4, 4:6, 6:3), za to Sznajder źle weszła w mecz z Talią Gibson z Australii, przegrywając seta 5:7, jednak w dwóch kolejnych była już znacznie lepsza (oba po 6:1).

Demolka w pierwszym secie. Osaka nawet nie potrzebowała pół godziny

Teraz czekało je starcie, które z polskiego punktu widzenia było istotne. Wszak to właśnie na zwyciężczynię tego meczu wpadnie w 1/8 finału Iga Świątek, jeśli oczywiście ogra Elisabettę Cocciaretto. Za kim przemawiała historia? Dosłownie za nikim, bo to było pierwsze starcie podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego z Rosjanką.

Niemniej po pierwszym secie zdecydowanie zanosiło się, że to Osaka otworzy ich wzajemną rywalizację od zwycięstwa. Zasadniczo to nie było czego zbierać. Sznajder przy serwisie Japonki była totalnie bezradna. Wygrała tylko trzy wymiany, będąc na returnie. Sama zaś przy własnym podaniu spisywała się słabiutko. Naomi przełamała ją już przy pierwszej okazji, a potem "poprawiła" jeszcze jednym. Efekt? Wynik 6:1 dla Osaki w secie, który trwał zaledwie 24 minuty.

Nadzieja dla Rosjanki szybko zgasła. Masakra w Rzymie

Początek drugiej partii sugerował, że to może być szybka demolka. Już w trzecim gemie Japonka wykorzystała liczne błędy rywalki, w tym bekhend wpakowany przez nią w siatkę, który dał Osace kolejne w tym meczu przełamanie. Sprawy wyglądały źle dla Sznajder, ale nagle pojawił się promyczek nadziei. Serwis Naomi w końcu zaliczył zjazd, a Rosjanka w swoim stylu przeszła do ofensywy. Skutecznej, bo zdołała odrobić stratę. Czy to okazało się kluczowym momentem, w którym Sznajder wróciła do tego meczu?

Nic z tych rzeczy. Rosyjska tenisistka koncertowo zmarnowała cały wysiłek, jaki włożyła w zdobycie przełamania. Kolejna w tym meczu seria błędów sprawiła, że Osaka ponownie wygrała gema przy serwisie Diany. W dodatku wyjątkowo upokarzająco, bo do zera. To był już koniec. Rosjanka ewidentnie straciła resztki wiary po tym zdarzeniu. Dwa kolejne gemy również padły łupem Japonki, która w zaledwie 56 minut wygrała 6:1, 6:2 i to ona czeka na lepszą ze starcia Świątek - Cocciaretto (początek o 19:00).