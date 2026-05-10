Nikola Bartunkova (94. WTA) była jedną z największych niespodzianek tegorocznego Australian Open. 20-letnia zawodniczka przeszła kwalifikacje, a potem w turnieju głównym pokonała Darię Kasatkinę oraz Belindę Bencić. Teraz Czeszka odpadła w kwalifikacjach w turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. I tak jednak zagrała w turnieju, jako szczęśliwa przegrana. W II rundzie wyeliminowała 18-letnią Amerykankę Tyrę Grant (234. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz może zostać z Igą Świątek do końca! "Bardzo jej ufa"

Kolejna sensacja w Rzymie! Mistrzyni wielkoszlemowa wyrzucona przez 20-latkę

Bartunkova w III rundzie zmierzyła się z ubiegłoroczną triumfatorką Australian Open, rozstawioną w Rzymie z "17" - Amerykanką Madison Keys (19. WTA). Pierwszy set meczu był sensacyjny. Bartunkova była zdecydowanie lepsza, rozpoczęła od prowadzenia 3:0, a potem pewnie je utrzymała i wygrała seta 6:3. Trwał on 36 minut.

Keys potrafiła się podnieść i zaczęła grać zdecydowanie lepiej. Przejęła inicjatywę od początku drugiej partii. Wygrała pierwsze 12 z 15 punktów i prowadziła 3:0. Miała też imponującą końcówkę tego seta, bo zwyciężyła w ośmiu z ostatnich dziewięciu punktów. Ostatecznie wygrała 6:1 w zaledwie 28 minut.

Decydująca partia była najbardziej wyrównana. Obie zawodniczki długo wygrywały swoje gemy serwisowe. Tenis Czeszki mógł się podobać, bo grała różnorodnie - potrafiła zagrać winnera z bekhendu czy forhendu, skuteczny skrót, pobiec do siatki i skończyć akcję wolejem czy smeczem. Po niemal każdym udanym zagraniu zaciskała pięść i patrzyła w stronę sztabu szkoleniowego.

Keys przyjmowała to wszystko na chłodno i robiła swoje. Aż do 10. gema przy swoim podaniu. W tym gemie Czeszka przejęła inicjatywę - zagrała świetny skrót, a potem dwa piękne winnery z forhendu i miała trzy piłki meczowe. Pierwszą zmarnowała nieudanym returnem, a przy drugiej Keys wyrzuciła piłkę w aut z forhendu.

Bartunkova została pierwszą zawodniczką od 2013 roku, której udało się awansować do 1/8 finału w Rzymie po przegraniu kwalifikacji. Wtedy dokonała tego Hiszpanka Lourdes Dominguez Lino.

Zobacz także: Nowa gwiazda WTA namaszczona przez legendę. "Wygra turniej wielkoszlemowy"

Bartunkova w 1/8 finału zmierzy się z Eliną Switoliną (Ukraina, 10. WTA), która pewnie pokonała 6:1, 6:2 rewelację turnieju w Rzymie - Amerykankę Hailey Baptiste (25. WTA).

III runda turnieju w Rzymie: Madison Keys - Nikola Bartunkova 3:6, 6:1, 4:6.