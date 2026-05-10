Iga Świątek gra w Rzymie. O której mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (3. WTA) walczy o to, aby po raz pierwszy od wrześniowego turnieju w Seulu zagrać w półfinale tenisowego turnieju. W tegorocznych zmaganiach jeszcze ani razu tego nie dokonała. Kto wie? Być może przełamanie nastąpi w Rzymie, gdzie czuje się znakomicie. Wygrywała tu w latach 2021, 2022 i 2024. Rok temu odpadła z kolei w trzeciej rundzie.
Świątek ma już za sobą pierwszy mecz tegorocznej rywalizacji. Nie bez problemów, bo w trwającym aż 165 minut meczu, pokonała Caty McNally (63. WTA). Amerykanka urwała Polce seta i postawiła twarde warunki.
Świątek w meczu 1/16 finału turnieju w Rzymie zagra z zawodniczką, która będzie mogła - tak się może wydawać - liczyć na przychylność publiczności. Elisabetta Cocciaretto, bo o niej mowa, to rówieśniczka Polki. W rzymskim turnieju grała już dwa mecze: pokonała Sinję Kraus z Austrii (103. WTA), a także o wiele bardziej znaną Amerykankę - Emmę Navarro (35. WTA).
W seniorskich zmaganiach Świątek i Cocciaretto grały ze sobą raz. Co ciekawe do starcia doszło właśnie w Rzymie. 8 maja 2025 roku w meczu 1/32 finału Polka wygrała 6:1, 6:0. Nie pozostawiła rywalce żadnych złudzeń i zakończyła sprawę na korcie w zaledwie 54 minuty. W razie wygranej, lepsza z tej pary, w kolejnej rundzie turnieju w Rzymie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Naomi Osaka (16. WTA) - Diana Sznajder (20. WTA).
Mecz Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto zostanie rozegrany w niedzielę, 10 maja, nie przed godz. 19:00. Transmisję z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Canal+Sport 2 oraz na platformie Canal+ Online.