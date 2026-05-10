Powrót na stronę główną

Za chwilę Roland Garros, a Sabalenka mówi o kontuzji. "Ciało ogranicza mnie"

Aryna Sabalenka sensacyjnie poległa w starciu z Soraną Cirsteą. Jej niedyspozycja w Rzymie spowodowana była urazem. Teraz Białorusinka zdradziła, co jej dolega.
Fot. Violeta Santos Moura / REUTERS

W trzeciej rundzie turnieju WTA w rzymie doszło do sensacji. Aryna Sabalenka dość niespodziewanie poległa w starciu z Rumunką Soraną Cîrsteą 6:2, 3:6, 5:7 i pożegnała się z rywalizacją. "Pierwszy set meczu z Soraną Cirsteą nie zapowiadał dużych problemów liderki rankingu, która drugią partii nagle się pogubiła" - relacjonował na łamach Sport.pl Hubert Rybkowski.

Zobacz wideo Daria Abramowicz może zostać z Igą Świątek do końca! "Bardzo jej ufa"

Sabalenka zabrała głos po porażce. Wiadomo, co jej dolega

Po meczu Aryna Sabalenka zabrała głos nt. tej porażki. - Czuję, że nie grałam dobrze od początku do końca. Zaczęłam naprawdę dobrze, ale potem trochę osłabłam. Czułam, że moje ciało ogranicza mnie przed występem na najwyższym poziomie - zaczęła (cyt. za internazionalibnlditalia.com) i zabrała głos nt. postawy przeciwniczki.

- Zagrała niesamowity tenis. Nie dała mi zbyt wielu szans. To było trudne. Ale myślę, że nigdy nie przegrywamy - po prostu się uczymy, więc jest okej - podsumowała.

Zobacz też: Znamy godzinę meczu Świątek. Kibice będą zadowoleni

Później Białorusinka powiedziała więcej, o problemach zdrowotnych. W trakcie meczu korzystała z przerwy medycznej. - To prawdopodobnie dolny odcinek kręgosłupa, połączony z biodrem, ogranicza mnie w pełnym obrocie. Będziemy mieli kilka dni wolnych, które przeznaczymy na regenerację. Taki jest plan na razie - podkreśliła, cytowana przez ESPN.

Aryna Sabalenka po raz drugi w krótkim odstępie czasu niespodziewanie przegrywa we wczesnej fazie turnieju. W Madrycie równie sensacyjnie poległa w ćwierćfinale, ulegając Hailey Baptiste.

To było pierwsze zwycięstwo Rumunki z liderką światowego rankingu. Niedawno Cirstea zapowiadała, że to jej ostatni sezon w tourze. W 1/8 finału Cirstea zmierzy się z Lindą Noskovą.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.