Znamy godzinę meczu Świątek. Kibice będą zadowoleni

W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie Iga Świątek pokonała Cathy McNally 6:1, 6:7, 6:3. To był niezwykle zacięty pojedynek, ale ostatecznie górą była nasza zawodniczka. Jej kolejną rywalką będzie Elisabetta Cocciaretto.

Iga Świątek zmierzy się z Elisabettą Cocciaretto

Cocciaretto w drugiej rundzie pewnie pokonała Emmę Navarro 6:3, 6:3. Jak relacjonował na łamach Sport.pl Szymon Mańkowski: "Włoszka to rówieśniczka Świątek, tenisistki znają się od najmłodszych lat" - czytamy.

Tenisistki tylko raz grały przeciwko sobie. Miało to miejsce na turnieju w... Rzymie w ubiegłym sezonie. Wówczas Polka po niespełna godzinie gry rozbiła swoją rywalkę 6:1, 6:0. Teraz Cocciaretto planuje rewanż.

- Muszę pomścić zeszłoroczną porażkę. To będzie zdecydowanie trudny mecz; ona jest niesamowita. Znamy się od dziecka. To będzie okazja do rywalizacji z kimś, kto wygrał wszystko na kortach ziemnych - mówiła w rozmowie ze Sky Sports Cocciaretto (cyt. za oasport.it).

Znamy godzinę meczu Igi Świątek

Tenisistki na kort wyjdą w niedzielę, 10 maja. Teraz organizatorzy podali godzinę tego meczu. Polsko-włoski pojedynek na korcie centralnym rozpocznie się nie przed godz. 19:00.

Zmagania na tym korcie rozpoczną się o godz. 11:00, a naprzeciwko siebie staną Elina Svitolina i Hailey Baptiste. Później zameldują się na nim mężczyźni - Alexander Blockx zmierzy się z Alexandrem Zverevem. Nie przed godz. 15:00 zaplanowano mecz Lorenzo Mussettiego i Francisco Cerundolo.

Na zakończenie na korcie centralnym zobaczymy reprezentanta gospodarzy - Matteo Arnaldiego, a jego rywalem będzie Rafael Jodar (nie przed godz. 20:30).

Mecz Igi Świątek będzie można oglądać na antenie Canal+ i w internecie na Canal+ Online. Tekstowa relacja będzie dostępna na łamach Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.