Niespodzianka w Rzymie! Tenisistka z top 10 wyrzucona z turnieju

Jasmine Paolini (8. WTA) przystąpiła do turnieju WTA 1000 w Rzymie jako obrończyni tytułu. Już w swoim pierwszym meczu (druga runda) miała sporo problemów z Leolią Jeanjean (127. WTA), którą pokonała w trzech setach. Potem poprzeczka poszła znacznie w górę, bo reprezentantka gospodarzy trafiła na Elise Mertens (22. WTA).

Jasmine Paolini nie obroni tytułu w Rzymie. A zaczęła tak dobrze

Włoszka jako pierwsza straciła serwis i przegrywała 2:3, ale błyskawicznie odrobiła stratę, a potem obroniła break point (na potencjalne 3:4). W dziesiątym gemie znowu zaatakowała podanie Belgijki, na tyle skutecznie, że po pierwszej piłce setowej triumfowała 6:4.

Gorszy okazał się dla Paolini początek drugiej partii, gdzie najpierw została przełamana, po czym zmarnowała dwie szanse na wyrównanie. Jednak potem wygrała cztery gemy z rzędu i prowadziła 4:2, tyle że po chwili straciła przewagę i niedługo później znów był remis (4:4).

Paolini miała trzy piłki meczowe przeciwko Elise Mertens. Skończyła bolesną porażką

Obie tenisistki radziły sobie dobrze, aż w 12. gemie Mertens znalazła się na krawędzi porażki - obrończyni tytułu miała bowiem aż trzy meczbole. I wszystkie z nich zmarnowała, co skutkowało tie-breakiem. W nim na początku były trzy mini breaki, w dwa dla Belgijki, która dzięki nim prowadziła 3-2. Przy własnym podaniu doczekała się pierwszej piłki setowej, ale wykorzystała drugą, gdy akurat serwowała Włoszka, która mogła bardzo żałować porażki 5-7.

Na domiar złego dla Paolini w decydującym secie jako pierwsza musiała ona odrabiać stratę przełamania (na 1:3) - o ile szybko jej się udało, o tyle równie szybko znów się potknęła i przegrywała 2:4. W kolejnym gemie mogła jeszcze wrócić, ale zmarnowała break point. Potem Mertens już nie dała się dogonić, a wykorzystując drugą piłkę setową, zapewniła sobie zwycięstwo 4:6, 7:6(5), 6:3 po 161 minutach rywalizacji. A przecież w pewnym momencie broniła meczboli.

Ta porażka będzie miała bardzo poważne konsekwencje dla Jasmine Paolini w rankingu WTA - według zestawienia Live straciła aż 935 punktów i spadła z ósmego na 13. miejsce. W rzymskim "tysięczniku" dalej gra Elise Mertens, która w czwartej rundzie zmierzy się z Mirrą Andriejewą (7. WTA) lub Viktoriją Golubić (90. WTA).