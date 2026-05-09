Sabalenka już wie. Jest decyzja tenisowych władz ws. Białorusi

Złe wieści dla Aryny Sabalenki i innych tenisowych gwiazd z Białorusi i Rosji. Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) poinformowała na swojej stronie, że w najbliższym czasie należy wykluczyć powrót białoruskich i rosyjskich reprezentacji narodowych. To sprzeciw wobec stanowiska MKOl.
Fot. Violeta Santos Moura / REUTERS

Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) nie zmienia swojego stanowiska wobec Rosji i Białorusi. Po rosyjskim ataku na Ukrainę 24 lutego 2022 roku wykluczono powyższe reprezentacje z rywalizacji zespołowej. A największe gwiazdy, takie jak Aryna Sabalenka, Mirra Andriejewa czy Andriej Rublow muszą startować pod neutralną flagą, bez symboli narodowych, takich jak flaga czy hymn. 

ITF podjął decyzję ws. Rosji i Białorusi

Międzynarodowa Federacja Tenisowa opublikowała oświadczenie na swojej stronie internetowej. Stanowisko dotyczące zawieszenia Rosji i Białorusi nie uległo zmianie. 

"Międzynarodowa Federacja Tenisowa potwierdza, że oświadczenie MKOl nie zmienia jego dotychczasowego stanowiska w sprawie zawieszeń Białoruskiej i Rosyjskiej Federacji Tenisowej, które nadal obowiązują. Status członkowski Białoruskiej Federacji Tenisowej zostanie rozpatrzony na dorocznym walnym zgromadzeniu ITF w październiku przez państwa członkowskie z prawem głosu („Rada Walnego Zgromadzenia"), zgodnie z procedurą konstytucyjną ITF." - czytamy na stronie ITF. 

To sprzeciw wobec rekomendacji MKOl-u 

ITF sprzeciwił się swoim stanowiskiem Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu. MKOl dzień wcześniej zalecił międzynarodowym federacjom zniesienie ograniczeń nałożonych na sportowców z Białorusi, utrzymane miały zostać sankcje wobec Rosji. W podobny sposób jak ITF zareagowała Światowa Federacja Lekkoatletyczna. 

Największe gwiazdy światowego tenisa rywalizują aktualnie w turniejach WTA i ATP w Rzymie. Aryna Sabalenka w 1/16 finału zmierzy się z Soraną Cirsteą. Z Polek w grze została tylko Iga Świątek. Naszą najlepszą tenisistkę czeka starcie z Elisabettą Cocciaretto.

