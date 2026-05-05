3:6 i zwrot akcji w Rzymie. Ależ emocje w meczu mistrzyni olimpijskiej!

Annę Bondar dobrze powinni kojarzyć polscy kibice. Węgierka na początku kwietnia grała świetnie w deblu z Magdaleną Fręch. Obie panie dotarły do finału imprezy WTA 500 w Charleston, gdzie ostatecznie musiały uznać wyższość duetu Desirae Krawczyk/Caty McNally. Bondar bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie w singlu. W pamięci mamy choćby pojedynek z Mirrą Andriejewą w 1/8 finału zmagań w Madrycie. Rosjanka ostatecznie zwyciężyła, ale potrzebowała do tego trzech setów.

Bondar świetnie zaczęła mecz z Zheng

W pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie Bondar trafiła na Qinwen Zheng. Bukmacherzy nie mieli wątpliwości - to Zheng była faworytką w tym spotkaniu. Chinka zajmuje obecnie 32. miejsce w rankingu WTA, a w przeszłości była w czołowej dziesiątce zestawienia. W 2024 roku została mistrzynią olimpijską w Paryżu w singlu, eliminując w półfinale Igę Świątek. Pokazywała zatem, że na mączce potrafi być skuteczna.

Tymczasem w inauguracyjnym secie lepsza okazała się reprezentantka Węgier. Gdyby spojrzeć na przebieg tej partii, to można być zaskoczonym, ponieważ Zheng w trzech własnych gemach serwisowych nie dała sobie odebrać choćby punktu, ale przy stanie 2:1 dla Bondar Chinka straciła serwis.

Wówczas rywalka wykorzystała pierwszą możliwą okazję do przełamania, a następnie bez problemu utrzymała podanie, co pozwoliło jej zwiększyć przewagę (4:1). Jak się później okazało, doszło tylko do jednego przełamania i to pozwoliło Bondar wygrać tego seta 6:3.

Zheng odwróciła losy rywalizacji. Gorąco w trzecim secie

Wyżej sklasyfikowana w rankingu WTA zawodniczka stanęła pod ścianą, ale ostatecznie zabrała się do odrabiania strat. W drugim secie triumfowała 6:3, choć zapowiadało się na jeszcze wyższy wynik. Wszystko dlatego, że pierwsze cztery gemy padły łupem Zheng, a później Chinka miała jeszcze serwis, co sprawiało, że była duża szansa na podwyższenie prowadzenia do 5:0.

Tymczasem Zheng sama wpuściła Bondar do tego seta, bo w pewnym momencie było już 3:4 z perspektywy Węgierki i to ona serwowała, ale wtedy doszło do... piątego przełamania w tej partii i Zheng później dokończyła dzieła.

Jeśli ktoś myślał, że problemy Chinki to przeszłość, mógł mocno zdziwić się na początku finałowego seta. Bondar grała lepiej i zasłużenie prowadziła 3:0. Następnie zwrotów akcji nie brakowało. Chinka zdobyła dwa gemy z rzędu, ale rywalka z powrotem ją przełamała i wynik 4:2 wskazywał na to, że będzie w stanie dowieźć zwycięstwo do końca.

Od tamtego momentu jednak to Zheng wygrała cztery gemy z rzędu! W ostatnim gemie Chinka serwowała, ale miała problem z domknięciem meczu. Potrzebowała do tego czterech piłek meczowych. Bondar ma czego żałować.

W drugiej rundzie turnieju w Rzymie mistrzyni olimpijska z Paryża zmierzy się z Cristiną Bucsą. To może być kolejny emocjonujący pojedynek.

Qinwen Zheng - Anna Bondar 3:6, 6:3, 6:4