Aryna Sabalenka (1. WTA) jako najwyżej rozstawiona zawodniczka turnieju WTA 1000 w Rzymie przystąpi do rywalizacji od drugiej rundy. Już na tym etapie dojdzie do bardzo ciekawego spotkania 28-latki (dzisiejszej solenizantki) z 12-krotną mistrzynią Wielkiego Szlema (dwukrotnie w singlu, siedmiokrotnie w deblu, trzykrotnie w mikście).

Barbora Krejcikova (53. WTA) na starcie zagrała z Elsą Jacquemot (64. WTA). Mecz zaczął się niesamowicie, bo od gema z aż 22 punktami - Francuzka miała sześć szans na przełamanie i wszystkie zmarnowała. Jakby tego było mało, zaraz potem sama broniła czterech break pointów. Na szczęście dla niej skutecznie.

Tak dobrze nie poszło jej w końcówce pierwszej partii. Najpierw przegrała własny serwis na 2:4, potem nie wykorzystała okazji na odebranie podania Czeszce, która następnie wykorzystała pierwszą piłkę setową i zwyciężyła 6:2.

W drugiej odsłonie Krejcikova szybciej zyskała przewagę przełamania, uzyskując wynik 3:1, jednakże natychmiast to straciła. Decydujący okazał się dziesiąty gem - w nim czeska tenisistka wykorzystała pierwszą pierwszą piłkę meczową na wagę wyniku 6:2, 6:4. Spotkanie trwało 105 minut.

Tym samym to 30-latka zagra z Aryną Sabalenką w drugiej rundzie turnieju w Rzymie. Dotychczas rywalizowały one ze sobą siedmiokrotnie i aż sześć razy triumfowała aktualna liderka rankingu. Ona też wygrała jedyny mecz na mączce - trzy lata temu 6:2, 6:2 w Stuttgarcie.