Marta Kostiuk (15. WTA) fenomenalnie spisała się w turnieju WTA 1000 w Madrycie, gdzie zdobyła tytuł po wygranym finale 6:3, 7:5 z Mirrą Andriejewą (7. WTA). Był to dla niej tegoroczny drugi triumf na mączce, wcześniej wygrała zawody WTA 250 w Rouen. Na kolejny będzie musiała poczekać.

Marta Kostiuk zdobyła tytuł w Madrycie. Teraz ogłasza ws. turnieju WTA 1000 w Rzymie

Ukrainka miała przystąpić do "tysięcznika" w Rzymie, lecz we wtorek ogłosiła rezygnację z powodów zdrowotnych. "To boli. Po najlepszym okresie w mojej karierze nie mogłam się doczekać Rzymu. Ale czasami ciało ma inne plany - przez ostatnie kilka dni zmagałam się z problemem z biodrem. Moja kostka wciąż nie jest w pełni sprawna, więc nie ma sensu dalej się starać. W tym roku nie będę tam startowała" - napisała na Instagramie.

"To właśnie sprawia, że jest jeszcze trudniej, bo to dla mnie wyjątkowe miejsce. Kibice, atmosfera i tak… jedzenie. Przeżyłem tu niesamowite chwile i zawsze uwielbiam tu wracać. Przykro mi, że mnie tam nie będzie, ale do zobaczenia w przyszłym roku. Teraz czas na regenerację i przygotowanie się do Paryża. Dziękuję za całe wsparcie" - dodała.

Oto konsekwencje wycofania się Kostiuk z turnieju w Rzymie

Na wpis zawodniczki zareagowali organizatorzy. "Marto, wracaj do zdrowia i do zobaczenia w przyszłym roku" - napisali. Oczywiście doszło też do zmian w głównej drabince - rozstawienie 21-latki przejęła Jaquelin Cristian (28. WTA), która w drugiej rundzie czeka na Jessicę Bouzas Maneiro (51. WTA) lub Karolinę Pliskovą (130. WTA). Pierwotnie Rumunka miała zagrać z Beatriz Haddad Maią (78.), która w tej sytuacji zmierzy się ze "szczęśliwą przegraną".

Kostiuk była w tej samej połówce drabinki, co Iga Świątek (3. WTA) - najwyżej rozstawioną zawodniczką w tej części jest Jelena Rybakina (2. WTA). Turniej WTA 1000 w Rzymie ruszył we wtorek i potrwa do 17 maja.