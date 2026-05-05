Cały świat mówi o stroju Osaki. "3200 godzin pracy"

Wielkimi krokami zbliża się turniej WTA w Rzymie. Iga Świątek wygrywała ten turniej trzykrotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. W tegorocznej edycji rozpocznie rywalizację w drugiej rundzie i zmierzy się z triumfatorką starcia Catherine McNally - Daria Kasatkina. Jeśli wygra pojedynek z którąś z tych tenisistek, w trzeciej rundzie może zmierzyć się m.in. z Emmą Navarro, a w kolejnej - z Naomi Osaką.

Naomi Osaka poszła po bandzie. Nieprawdopodobne, co założyła

Japonka również rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Jej przeciwniczką będzie triumfatorka spotkania Katie Boulter - Eva Lys. Z tą pierwszą Osaka mierzyła się trzykrotnie, wygrywając wszystkie mecze. Tymczasem z Niemką nie grała ani razu. W trzeciej rundzie może trafić na m.in. Dianę Sznajder.

Zanim jednak rozpocznie się rywalizacja w Rzymie, Naomi Osaka udała się na Met Galę 2026 w Nowym Jorku. Wydarzenie jest organizowane co roku i jest związane ze zbiórką pieniędzy na rzecz Instytutu Kostiumów należącego do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Zagraniczne media donoszą, że tenisistka skradła show w swojej czerwonej kreacji. "Osaka pojawiła się w sukni zaprojektowanej przez Roberta Wuna, z płaszczem z czerwonymi kryształami, kapeluszem i czerwonymi rękawiczkami. Następnie zdjęła wierzchnią warstwę, aby zaprezentować swój oszałamiający strój - obcisłą, czerwona suknię z kryształami, zaprojektowana tak, aby odzwierciedlała anatomię człowieka. Wykończono ją tysiącami kryształów Swarovskiego, ponad 659 000 ściegów i poświęcono ponad 3200 godzin pracy" - opisuje serwis collegefootballnetwork.com.

Osaka tłumaczy znaczenie jej outfitu

Fani nie mogli uwierzyć w to, co widzą. "To absolutne szaleństwo. Jestem w szoku", "Wygląda jak jakaś demoniczna, krwawa, dziwna" - reagowali, cytowani przez serwis.

Z drugiej strony pojawiło się wiele sceptycznych komentarzy. "Zwykła brzydka sukienka", "Dlaczego Naomi Osaka przekracza granice tenisa" - czytamy. "Gdyby poświęcała tyle czasu na treningi, żeby być lepszą tenisistką, jej strój by nas nie obchodził i powinna spróbować zostać modelką. Skoro myśli, że może to zrobić" - uważał jeden z komentujących.

Sama zawodniczka skomentowała, co miała na myśli, ubierając ten strój. - To symboliczne zrzucenie skóry i nawiązanie do ludzkiej anatomii - stwierdziła w rozmowie z magazynem Variety (cyt. za onet.pl).