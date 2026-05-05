Słynna tenisistka wycofała się z Rolanda Garrosa

9 zwycięstw i 12 porażek - tak słaby bilans w tym sezonie ma hiszpańska gwiazda tenisa - Paula Badosa (102. WTA). 28-letnia tenisistka nigdy w swojej karierze, a gra już piętnaście lat, nie miała ujemnego bilansu! Badosa wystąpiła w tym roku w dwunastu turniejach i tylko w jednym była w półfinale (Austin). W trzech ostatnich imprezach Hiszpanka odpadała już po pierwszym meczu (Linz, Stuttgart i Madryt).

Paula Badosa nie wystąpi w Rolandzie Garrosie

Teraz wiadomo już, że Paula Badosa w najbliższym czasie nie poprawi swojego tegorocznego bilansu. Od kilku dni było wiadomo, że nie wystąpi ona w turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. To jednak nie koniec - Badosy zabraknie też podczas drugiego w tym roku turnieju wielkoszlemowego - Rolanda Garrosa.

"Paula Badosa nie pojawi się w Roland Garros. Hiszpańska tenisistka jeszcze tego nie potwierdziła, ale jej nazwisko nie widnieje już na liście zawodniczek, które zagrają w kwalifikacjach" - pisze portal tenisowy "Punto de Break".

Już kilka tygodni temu Badosa mówiła, że jej występ we French Open stoi pod dużym znakiem zapytania.

- Szczerze mówiąc, nie wiem, czy pojadę do Paryża. Wszystko będzie zależeć od tego, czy będę miała na to siły. Wiem, że jeśli je będę mieć, to wszystko się ułoży. To bardziej kwestia mentalna, fizycznie sporo wycierpiałam - powiedziała Hiszpanka.

Badosa najwyżej w swojej karierze była na drugim miejscu w rankingu WTA (w kwietniu 2022 roku). 28-latka wygrała cztery turnieje (Belgrad i Indian Wells 2021, Sydney 2022 i Waszyngton 2024). Jej najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym to półfinał Australian Open 2025.