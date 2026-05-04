Tak kibice potraktowali polską tenisistkę. "Bardzo prymitywne"

Maja Chwalińska niedawno wygrała turniej WTA 125 w portugalskim Oeiras. W finale Polka pokonała Austriaczkę Sinję Kraus 6:1, 6:3. Tym samym nasza zawodniczka mogła cieszyć się z trzeciego tytułu rangi 125. Dzięki temu 24-latka awansowała na 113. miejsce w rankingu i niewiele brakuje jej do Top 100.

Maja Chwalińska wróciła pamięcią do najtrudniejszych czasów

Jej kariera tenisowa nie była usłana różami. W 2021 roku ogłosiła, że od 2019 roku choruje na depresję. - Ostatnie dwa lata były dla mnie bardzo trudne. Miałam wiele problemów zdrowotnych, przez co wycofywałam się z turniejów lub kreczowałam mecze. Te kilkanaście ostatnich miesięcy jest dla mnie ciężkie również pod kątem psychicznym - poinformowała wówczas.

- Pojawiające się nieustannie kontuzje na pewno nie pomagały mi poradzić sobie z tą chorobą. Próbowałam trenować i rywalizować, ale czułam jak to wszystko coraz bardziej mnie wykańcza i przytłacza. Doszłam do takiego punktu, w którym nie jestem już w stanie zmusić się do trenowania. Moja psychika i ciało dają mi sygnały do zrobienia przerwy i w końcu muszę je uszanować. Mam ogromne wsparcie ze strony bliskich i opiekę specjalistów, za co jestem ogromnie wdzięczna. Nadal kocham tenis, ale wrócę na kort, kiedy będę gotowa - dodała.

Maja Chwalińska dała radę się podnieść i wrócić na kort. Teraz w wywiadzie dla TVP Sport wróciła pamięcią do tamtych czasów. - Co ciekawe, przez jakiś czas nie myślałam, że mam depresję. Nie domyślałam się. Zawsze bardzo dużo trenowałam i czułam, że i tak robię za mało; byłam cały czas przemęczona. W pewnym momencie przez brak wiary w siebie i niską samoocenę nie potrafiłam wyjść z domu. Miałam nawet problem z tym, by wstać z łóżka - wyznała.

Dodała również, że rodzice i przyjaciele bardzo jej pomogli oraz podkreśliła, iż nie uważa, że wygrała tę batalię na całe życie. - Muszę cały czas być świadoma tego, co się ze mną dzieje i jak się czuję, wyłapywać pewne sygnały dużo wcześniej. Jestem w tym coraz lepsza - zaznaczyła.

Chwalińska szczerze o internetowych hejterach. "To bardzo prymitywne"

Chwalińska zabrała również głos nt. anonimowych, hejterskich komentarzy w internecie. Tenisistka wyjawiła, że otrzymuje ich bardzo dużo. - O wiele więcej, jak przegram, ale jak wygram, też się takie zdarzają. To bardzo prymitywne. Kiedyś myślałam, że mnie to nie dotyka, ale teraz wydaje mi się, że to by było wręcz niemożliwe. Każde takie słowo zostaje gdzieś w głowie - stwierdziła.

- Dlatego właśnie musiałam wypracować schemat. Po przegranym meczu oddaję telefon trenerowi, a on blokuje takie komentarze, bym ich nie widziała. Poza tym generalnie używam social mediów raczej rzadko; często usuwam poszczególne aplikacje, ponieważ lepiej czuję się bez nich - zauważyła.

Na koniec zdradziła, że otrzymuje również wiadomości, które podpadają pod paragrafy. - Myślę, że gdyby komuś na tym zależało, to bardzo łatwo dałoby się takie zachowania ukrócić, ale widocznie zdrowie psychiczne innych nie jest aż tak ważnym czynnikiem, by wprowadzić zmiany - zakończyła.