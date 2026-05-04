Głośno po tym, co Ukrainka zrobiła Rosjance

Niedawno Marta Kostiuk pokonała Mirrę Andriejewą w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Dla Ukrainki to spotkanie miało podwójne znaczenie, bo ten triumf był jej największym sportowym osiągnięciem, a z racji sytuacji geopolitycznej, pokonanie Rosjanki miało wymiar symboliczny. Zresztą sama zawodniczka często nie gryzie się w język. "Budzi kontrowersje bezkompromisowymi wypowiedziami i przypomina, że dla niej tenis nigdy nie będzie tylko sportem, dopóki na jej kraj spadają bomby" - opisywał na łamach Sport.pl Dominik Senkowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz może zostać z Igą Świątek do końca! "Bardzo jej ufa"

Gwiazda broni zachowania Kostiuk

Przed finałem w Madrycie Marta Kostiuk przyznała, że "jedyną osobą, której podaję rękę, jest Daria Kasatkina, ponieważ nie tylko zmieniła paszport, ale też otwarcie powiedziała, że nie popiera wojny. Dlatego ja i inne dziewczyny z Ukrainy postanowiłyśmy podawać jej rękę, po prostu z szacunku za to, co zrobiła i mówiła". W przypadku pozostałych zawodniczek uważa, że zmiana dokumentu "niczego nie zmienia".

Jak zapowiadała, tak zrobiła - nie podała ręki młodszej rywalce, co odbiło się szerokim echem w środowisku. Głos na ten temat zabrał były ukraiński tenisista, reprezentant kraju i 13. zawodnik rankingu ATP - Ołeksandr Dołgopołow. Po zwycięstwie Marty Kostiuk nad Mirrą Andriejewą 6:3, 7:5 w finale turnieju WTA w Madrycie napisał:

"Gratulacje dla Marty, w pełni zasłużone! Najpierw jej przeciwnik lajkuje posty o Putinie, a potem jej fani udają, że jest grzeczna w przemówieniu i nienawidzą Marty. Co za przyjemny sobotni wieczór" - stwierdził, cytowany przez sportskeeda.com.

Zobacz też: Wskazali największe wyzwanie dla Świątek. "Świeżo upieczona triumfatorka"

Serwis przypomina, iż w latach 2023-2024 pojawiło się kilka doniesień oskarżających rosyjską nastolatkę o "polubienie wielu postów na Instagramie o treściach prorosyjskich i proputinowskich w związku z inwazją na Ukrainę, która rozpoczęła się na początku 2022 roku" - czytamy. Ponadto dziennikarze zaznaczają, że w 2023 roku Dajana Jastremska zaapelowała do WTA Tour o podjęcie działań przeciwko młodej Rosjance w związku z doniesieniami o jej interakcjach w mediach społecznościowych.

Ten komentarz ukraińskiego tenisisty nie spodobały się kibicom Mirry Andriejewej. "To szokujące, że mieszasz politykę ze sportem", "Jesteś śmieszny", "Jeśli się nie mylę, miała 15 lat" - wymienił serwis.

Po tym triumfie nad Andriejewą Kostiuk zdobyła swój pierwszy tytuł WTA 1000 i w najnowszym rankingu WTA awansowała o osiem lokat - z 23. miejsca na 15. miejsce, co jest jej najwyższą pozycją w karierze.