Jasna deklaracja Świątek po losowaniu w Rzymie. "To właśnie zrobię"

"To, co stało się z Jeleną Rybakiną, Coco Gauff, Igą Świątek i Jessicą Pegulą, było ogromnym szokiem dla wszystkich, biorąc pod uwagę, jak nieprzyzwyczajeni jesteśmy ostatnio do tak drastycznego upadku faworytek. Pozostaje pytanie, czy to początek nowej zmiany trendu, czy po prostu anomalia" - zastanawiali się hiszpańscy dziennikarze po turnieju w Madrycie. Kibice Polki mają nadzieję, że szczególnie w jej przypadku to ta druga opcja i błyskawicznie wróci na właściwe tory. Szansę będzie miała już w najbliższych dniach, rywalizując w WTA 1000 w Rzymie.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski zaskoczył Igę Świątek. "Nie zdawała sobie sprawy"

Iga Świątek mówi wprost. Tylko to interesuje ją po losowaniu w Rzymie

Świątek trafiła się dość trudna drabinka. Już na start może zmierzyć się z Darią Kasatkiną lub Caty McNally. Zdaniem wielu osób, największym wyzwaniem w ćwiartce i pierwszym poważnym sprawdzianem może być 1/8 finału i potencjalne starcie z Naomi Osaką. A co na temat losowania sądzi sama zainteresowana? Czy analizuje już potencjalne starcia, czy koncentruje się wyłącznie na inauguracyjnym pojedynku?

- Patrzę tylko na pierwszy mecz. To zawsze było moją rutyną - ujawniła tuż po ceremonii losowania drabinki. - Muszę się skupić na nadchodzącym wyzwaniu. Nie ma sensu myśleć o kolejnej części drabinki, bo musisz być gotowy na ten najbliższy mecz. I to właśnie zrobię - zapewniała. Nie tylko o tę kwestię zapytano Świątek podczas ceremonii. Prowadząca chciała dowiedzieć się, jakie wyjątkowe wspomnienie z Rzymu ma tenisistka. - Oprócz trofeów i tiramisu. Jeden wyjątkowy moment - śmiała się dziennikarka.

Świątek ujawnia. To jeden z jej ulubionych turniejów

- Kocham ten turniej, ponieważ może tu przyjechać moja rodzina i przyjaciele. Rzym nie jest tak daleko od Polski. Jest to jeden z tych turniejów, kiedy mogę z nimi spędzić czas poza kortem. To daje mi zupełnie inne uczucie i wytwarza inną atmosferę. Dlatego też mogę powiedzieć, że to są dla mnie najlepsze wspomnienia z Rzymu. Zazwyczaj jestem bardzo skupiona na turniejach i nie robię wiele poza meczami, a tutaj jest zawsze zabawnie. Zawsze potrafię znaleźć czas na relaks - zdradziła. - Też super jest widzieć, jak ten turniej się zmienia, ewoluuje - dodawała.

Zobacz też: Świątek poznała rywalki w Rzymie! Hity od samego początku. Oto drabinka.

Czy ten rok okaże się szczęśliwy dla Świątek w Rzymie? W poprzednim sezonie nie pokazała się z najlepszej strony, bo odpadła już w III rundzie. Wówczas pokonała ją Danielle Collins, z którą już od wielu miesięcy Polka ma konflikt, szczególnie poza kortem. Ale ma też dobre wspomnienia z Rzymu. Dwukrotnie triumfowała na tych kortach. W 2022 roku w finale pokonała Ons Jabeur, tracąc ledwie cztery gemy, a dwa lata później jeden więcej oddała Arynie Sabalence - 6:2, 6:3.