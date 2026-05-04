Djoković, Sabalenka, Gauff wydają wspólne oświadczenie. Wojna w świecie tenisa

Przed nami WTA 1000 w Rzymie. Zawodniczki już poznały drabinkę turnieju, ale kibice najbardziej czekają na imprezę, która rozpocznie się pod koniec maja. Mowa o Roland Garros. Kto będzie faworytką do zwycięstwa? Mimo że obecnie nie prezentuje wysokiej formy, to nie można jej skreślać. Triumfowała we Francji aż czterokrotnie. Mowa oczywiście o Idze Świątek. Jednak nie temat ewentualnej zwyciężczyni czy zwycięzcy paryskiego turnieju rozgrzewa środowisko tenisa do czerwoności, a... kwestia nagród pieniężnych.

Burza przed Roland Garros. Powód? Pieniądze

Jak donosi "The Guardian", "grupa 20 najlepszych tenisistów i tenisistek tego globu, w gronie których znajdują się Novak Djoković, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, a także Coco Gauff, wydała wspólne oświadczenie. Zawodnicy wyrazili w nim rozczarowanie wynikające z wysokości nagród oferowanych podczas French Open".

Działacze ogłosili, że zwycięzca i zwyciężczyni zgarną po 2,8 mln euro. To jednak kwota, która nie satysfakcjonuje graczy. Stwierdzili tak na podstawie poprzednich sezonów. "Roland Garros wygenerował 395 mln euro przychodu w roku ubiegłym, co stanowi wzrost o 14 procent w porównaniu z 2024, jednak nagrody pieniężne wzrosły jedynie o 5,4 procent, co zmniejszyło udział zawodników w przychodach do 14,3 procent" - czytamy w oświadczeniu.

Zawodnicy chcieli, by udział nagród w przychodach oscylował w granicach 22 procent, a w tym sezonie, na podstawie przewidywań, wciąż ma to być niespełna 15 procent. Z tego też wynika ich rozgoryczenie. "Turnieje wielkoszlemowe nadal bronią się przed zmianami. Brak konsultacji z nami, a także nieustający brak inwestycji w nasz dobrostan odzwierciedlają system, który nie reprezentuje odpowiednio interesów tych, którzy są kluczowi dla sukcesu tego sportu" - pisali tenisiści. A to nie koniec.

Lista żądań się wydłuża

Zawodnicy domagali się także "zwiększenia świadczeń socjalnych i emerytalnych, a także większego głosu w ustalaniu terminarza". Roland Garros rozpocznie się 24 maja. Tytułu będzie bronić Coco Gauff. W męskiej rywalizacji zabraknie obrońcy. Mowa o Carlosie Alcarazie, który z powodu kontuzji musiał zrezygnować z udziału. Z kolei WTA 1000 w Rzymie startuje już dziś. Na początek zaplanowano kwalifikacje.