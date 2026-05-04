Świątek poznała rywalki w Rzymie! Hity od samego początku. Oto drabinka

Poznaliśmy drabinkę tegorocznego Italian Open! Przed rokiem turniej ten nie był szczęśliwy dla Igi Świątek, która sensacyjnie przegrała w 3. rundzie z Danielle Collins. 24-latka z pewnością liczy na to, że uda się powtórzyć sukces z lat 2021, 2022 i 2024, kiedy to zwyciężała w całym turnieju rangi WTA 1000.

Najlepsza polska tenisistka została zaproszona przez organizatora turnieju na ceremonię losowania drabinki i na własne oczy zobaczyła, jaką drogę do czwartego triumfu w Rzymie przygotował jej ślepy los. A jest to droga wymagająca i ciekawa.

Iga Świątek w pierwszej rundzie dostała wolny los. W drugiej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku między Darią Kasatkiną a Caty McNally. Kolejnymi rywalkami byłej liderki światowego rankingu mogą okazać się Emma Navarro, Naomi Osaka oraz Jessica Pegula. W półfinale Świątek może zmierzyć się między innymi z Jeleną Rybakiną, Eliną Switoliną bądź Madison Keys.

Drabinka Igi Świątek w Rzymie:

1. runda: wolny los

2. runda: Daria Kasatkina lub Caty McNally

3. runda: Emma Navarro, Elisabetta Cocciretto lub kwalifikantka

4. runda: Naomi Osaka - Katie Bouler/Emma Lys, Diana Sznajder - Talia Gibson/Martina Trevisan

ćwierćfinał: Pegula - Sonmez/Ruggieri, Fernandez - Selekmietewa/kwalifikantka, Samsonowa - Li/Zhang, Muchova - kwalifikantka

półfinał: Switolina - kwalifikantka, Baptiste - Starodubcewa/kwalifikantka, Keys - Stearns/Tjen, Mboko - Pigato/Grant, Aleksandrowa - Siegemund/Bejlek, Kostiuk - Pliskova/Bousas Maneiro, Wang - Eala/Fręch, Rybakina - Sakkari/kwalifikantka

finał: Sabalenka - Krejcikowa/Jacquemot, Cirstea - Linette/Maria, Tauson - Marcinko/Olijnikowa, Noskova - Zacharowa/Jastremska, Bencic - Kenin/Andreescu, Kalinska - Siniakova/Boisson, Bucsa - Bondar/Zheng, Anisimova - Stefanini/Ostapenko, Gauff - Putincewa/Valentova, Raducanu - Sierra/kwalifikantka, Bouzkova - Brancaccio/kwalifikantka, Jovic - Kessler/Bronzetti, Paolini - Cristian/Haddad Maia, Mertens - Udvardy/kwalifikantka, Joint - Golubic/kwalifikantka, Andrejewa - Ruzic/Rakhimova

Oto rywalki Fręch i Linette

Swoje pierwsze rywalki poznały również dwie inne polskie tenisistki - obie rozpoczną zmagania od pierwszej rundy Italian Open. Magdalena Fręch zagra z Alexandrą Ealą, Stawką tego meczu będzie pojedynek z rozstawioną z numerem 31 Xin Wang. Przeciwniczką w kolejnym spotkaniu może być turniejowa dwójka - Jelena Rybakina.

Natomiast rywalką Magdy Linette będzie Tatjana Maria. W przypadku wygranej, Poznanianka zmierzy się z Soraną Cirsteą, a w ewentualnej trzeciej rundzie możliwy jest mecz z liderką rankingu - Aryną Sabalenką.

Przed rokiem w Rzymie triumfowała Jasmine Paolini. Włoszka przed własną publicznością pokonała w finale Coco Gauff 6:4, 6:2.