Świątek poznała rywalki w Rzymie! Hity od samego początku. Oto drabinka

Poznaliśmy drabinkę tegorocznego Italian Open! Przed rokiem turniej ten nie był szczęśliwy dla Igi Świątek, która sensacyjnie przegrała w 3. rundzie z Danielle Collins. 24-latka z pewnością liczy na to, że uda się powtórzyć sukces z lat 2021, 2022 i 2024, kiedy to zwyciężała w całym turnieju rangi WTA 1000.
Najlepsza polska tenisistka została zaproszona przez organizatora turnieju na ceremonię losowania drabinki i na własne oczy zobaczyła, jaką drogę do czwartego triumfu w Rzymie przygotował jej ślepy los. A jest to droga wymagająca i ciekawa.
Iga Świątek w pierwszej rundzie dostała wolny los. W drugiej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku między Darią Kasatkiną a Caty McNally. Kolejnymi rywalkami byłej liderki światowego rankingu mogą okazać się Emma Navarro, Naomi Osaka oraz Jessica Pegula. W półfinale Świątek może zmierzyć się między innymi z Jeleną Rybakiną, Eliną Switoliną bądź Madison Keys.
Swoje pierwsze rywalki poznały również dwie inne polskie tenisistki - obie rozpoczną zmagania od pierwszej rundy Italian Open. Magdalena Fręch zagra z Alexandrą Ealą, Stawką tego meczu będzie pojedynek z rozstawioną z numerem 31 Xin Wang. Przeciwniczką w kolejnym spotkaniu może być turniejowa dwójka - Jelena Rybakina.
Natomiast rywalką Magdy Linette będzie Tatjana Maria. W przypadku wygranej, Poznanianka zmierzy się z Soraną Cirsteą, a w ewentualnej trzeciej rundzie możliwy jest mecz z liderką rankingu - Aryną Sabalenką.
Przed rokiem w Rzymie triumfowała Jasmine Paolini. Włoszka przed własną publicznością pokonała w finale Coco Gauff 6:4, 6:2.