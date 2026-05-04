Hubert Hurkacz próbuje w tym roku wrócić do czołówki rankingu ATP. Polski tenisista przedwcześnie zakończył poprzedni sezon, aby wyleczyć kontuzje kolana. W ostatnich tygodniach nasz zawodnik mocno zapunktował w zestawieniu najlepszych tenisistów, dzięki turniejom w Madrycie i Cagliari.

Duży awans Hurkacza w rankingu ATP

Hubert Hurkacz prezentował się bardzo przyzwoicie w ostatnich tygodniach. Podczas tysięcznika w Madrycie wygrał jedno spotkanie, z Jaimem Farią, w następnej rundzie musiał uznać wyższość znajdującego się w najlepszej dziesiątce rankingu Lorenzo Musettiego. Następnie Polak zagrał bardzo dobry challenger we włoskim Cagliari. Dopiero w finale przegrał z reprezentantem gospodarzy, Matteo Arnaldim.

Takie wyniki pozwoliły naszemu tenisiście zanotować solidny awans w rankingu ATP. Hurkacz zdobył 85 punktów, dzięki czemu przesunął się w górę o 10 pozycji, z 63. na 53. lokatę.

Oto miejsca pozostałych biało-czerwonych. Niewielki spadek Majchrzaka

Kontuzja kolana sprawiła, że punkty stracił Kamil Majchrzak. Nasz drugi najlepszy tenisista spadł z 74. na 76. miejsce. Kolejnych Polaków należy szukać w trzeciej setce. 294. jest Daniel Michalski, bardzo blisko znajduje się 308. Maks Kaśnikowski. W piątej setce są Filip Peliwo i Tomasz Berkieta, na kolejno 475. i 497. miejscu. Poza top 500 jest 545. Olaf Pieczkowski.

Nie zmienia się światowa czołówka, liderem rankingu wciąż jest Jannik Sinner. Włoch wyprzedza Carlosa Alcaraza, kontuzja Hiszpana sprawia, że dystans będzie się w najbliższym czasie powiększać. Trzeci jest Alexander Zverew, za podium znajduje się Novak Djoković.

Ranking ATP, stan na 4 maja 2026 roku