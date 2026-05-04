Oto najnowszy ranking ATP. Duży awans Hurkacza

Hubert Hurkacz już niedługo rozpocznie rywalizację w turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. Polak w nowy tydzień wchodzi w doskonałym humorze. Dzięki świetnemu występowi w Cagliari zanotował spory awans w zestawieniu najlepszych tenisistów. Oto jak wygląda najnowszy ranking ATP.
Hubert Hurkacz próbuje w tym roku wrócić do czołówki rankingu ATP. Polski tenisista przedwcześnie zakończył poprzedni sezon, aby wyleczyć kontuzje kolana. W ostatnich tygodniach nasz zawodnik mocno zapunktował w zestawieniu najlepszych tenisistów, dzięki turniejom w Madrycie i Cagliari. 

Duży awans Hurkacza w rankingu ATP

Hubert Hurkacz prezentował się bardzo przyzwoicie w ostatnich tygodniach. Podczas tysięcznika w Madrycie wygrał jedno spotkanie, z Jaimem Farią, w następnej rundzie musiał uznać wyższość znajdującego się w najlepszej dziesiątce rankingu Lorenzo Musettiego. Następnie Polak zagrał bardzo dobry challenger we włoskim Cagliari. Dopiero w finale przegrał z reprezentantem gospodarzy, Matteo Arnaldim. 

Takie wyniki pozwoliły naszemu tenisiście zanotować solidny awans w rankingu ATP. Hurkacz zdobył 85 punktów, dzięki czemu przesunął się w górę o 10 pozycji, z 63. na 53. lokatę. 

Oto miejsca pozostałych biało-czerwonych. Niewielki spadek Majchrzaka 

Kontuzja kolana sprawiła, że punkty stracił Kamil Majchrzak. Nasz drugi najlepszy tenisista spadł z 74. na 76. miejsce. Kolejnych Polaków należy szukać w trzeciej setce. 294. jest Daniel Michalski, bardzo blisko znajduje się 308. Maks Kaśnikowski. W piątej setce są Filip Peliwo i Tomasz Berkieta, na kolejno 475. i 497. miejscu. Poza top 500 jest 545. Olaf Pieczkowski. 

Nie zmienia się światowa czołówka, liderem rankingu wciąż jest Jannik Sinner. Włoch wyprzedza Carlosa Alcaraza, kontuzja Hiszpana sprawia, że dystans będzie się w najbliższym czasie powiększać. Trzeci jest Alexander Zverew, za podium znajduje się Novak Djoković. 

Ranking ATP, stan na 4 maja 2026 roku 

  • 1. Jannik Sinner (Włochy) 14350 pkt
  • 2. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 12960
  • 3. Alexander Zverev (Niemcy) 5805
  • 4. Novak Djoković (Serbia) 4700
  • 5. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4050
  • 6. Ben Shelton (USA) 4030
  • 7. Taylor Fritz (USA) 3770
  • 8. Alex de Minaur (Australia) 3755
  • 9. Danił Miedwiediew 3460
  • 10. Lorenzo Musetti (Włochy) 3415
  • 11. Aleksander Bublik (Kazachstan) 3355
  • 12. Flavio Cobolli (Włochy) 2750
  • 13. Jiri Lehecka (Czechy) 2715
  • 14. Andriej Rublow 2590
  • 15. Karen Chaczanow 2220
  • 16. Valentin Vacherot (Monako) 2147
  • 17. Arthur Fils (Francja) 2130
  • 18. Tommy Paul (USA) 1975
  • 19. Cameron Norrie (Wielka Brytania) 1918
  • 20. Luciano Darderi (Włochy) 1890
  • ...
  • 53. Hubert Hurkacz (Polska) 930
  • 76. Kamil Majchrzak (Polska) 747
  • 294. Daniel Michalski (Polska) 181
  • 308. Maks Kaśnikowski (Polska) 167
  • 475. Filip Peliwo (Polska) 92
  • 497. Tomasz Berkieta (Polska) 85
  • 545. Olaf Pieczkowski (Polska) 72
  • 599. Karol Filar (Polska) 63
  • 633. Marcel Zieliński (Polska) 56
  • 755. Fryderyk Lechno-Wasiutyński (Polska) 38
  • 973. Filip Pieczonka (Polska) 19
  • 976. Kacper Szymkowiak (Polska) 19
  • 1053. Alan Ważny (Polska) 14
  • 1209. Marcel Kamrowski (Polska) 9
  • 1267. Szymon Kielan (Polska) 7
  • 1295. Oskar Grzegorzewski (Polska) 7
  • 1300. Jasza Szajrych (Polska) 7
  • 1361. Kacper Knitter (Polska) 6
  • 1384. Paweł Juszczak (Polska) 5
  • 1437. Alan Bojarski (Polska) 5
  • 1487. Aleksander Orlikowski (Polska) 4
  • 1494. Martyn Pawelski (Polska) 4
  • 1581. Maciej Rajski (Polska) 3
  • 1824. Karol Malirz (Polska) 2
  • 1824. Jan Wygona (Polska) 2
  • 1865. Juliusz Bienkiewicz (Polska) 1
  • 1865. Dawid Wiśniewski (Polska) 1
  • 1954. Mikołaj Lorens (Polska) 1
  • 1954. Jan Sadzik (Polska) 1
  • 2059. Dorian Juszczak (Polska) 1
  • 2059. Adam Majchrzak (Polska) 1
  • 2059. Maciej Matuszczyk (Polska) 1
  • 2123. Marcin Andrzejczak (Polska) 1

