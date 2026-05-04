Hubert Hurkacz próbuje w tym roku wrócić do czołówki rankingu ATP. Polski tenisista przedwcześnie zakończył poprzedni sezon, aby wyleczyć kontuzje kolana. W ostatnich tygodniach nasz zawodnik mocno zapunktował w zestawieniu najlepszych tenisistów, dzięki turniejom w Madrycie i Cagliari.
Duży awans Hurkacza w rankingu ATP
Hubert Hurkacz prezentował się bardzo przyzwoicie w ostatnich tygodniach. Podczas tysięcznika w Madrycie wygrał jedno spotkanie, z Jaimem Farią, w następnej rundzie musiał uznać wyższość znajdującego się w najlepszej dziesiątce rankingu Lorenzo Musettiego. Następnie Polak zagrał bardzo dobry challenger we włoskim Cagliari. Dopiero w finale przegrał z reprezentantem gospodarzy, Matteo Arnaldim.
Takie wyniki pozwoliły naszemu tenisiście zanotować solidny awans w rankingu ATP. Hurkacz zdobył 85 punktów, dzięki czemu przesunął się w górę o 10 pozycji, z 63. na 53. lokatę.
Oto miejsca pozostałych biało-czerwonych. Niewielki spadek Majchrzaka
Kontuzja kolana sprawiła, że punkty stracił Kamil Majchrzak. Nasz drugi najlepszy tenisista spadł z 74. na 76. miejsce. Kolejnych Polaków należy szukać w trzeciej setce. 294. jest Daniel Michalski, bardzo blisko znajduje się 308. Maks Kaśnikowski. W piątej setce są Filip Peliwo i Tomasz Berkieta, na kolejno 475. i 497. miejscu. Poza top 500 jest 545. Olaf Pieczkowski.
Nie zmienia się światowa czołówka, liderem rankingu wciąż jest Jannik Sinner. Włoch wyprzedza Carlosa Alcaraza, kontuzja Hiszpana sprawia, że dystans będzie się w najbliższym czasie powiększać. Trzeci jest Alexander Zverew, za podium znajduje się Novak Djoković.
Ranking ATP, stan na 4 maja 2026 roku
- 1. Jannik Sinner (Włochy) 14350 pkt
- 2. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 12960
- 3. Alexander Zverev (Niemcy) 5805
- 4. Novak Djoković (Serbia) 4700
- 5. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4050
- 6. Ben Shelton (USA) 4030
- 7. Taylor Fritz (USA) 3770
- 8. Alex de Minaur (Australia) 3755
- 9. Danił Miedwiediew 3460
- 10. Lorenzo Musetti (Włochy) 3415
- 11. Aleksander Bublik (Kazachstan) 3355
- 12. Flavio Cobolli (Włochy) 2750
- 13. Jiri Lehecka (Czechy) 2715
- 14. Andriej Rublow 2590
- 15. Karen Chaczanow 2220
- 16. Valentin Vacherot (Monako) 2147
- 17. Arthur Fils (Francja) 2130
- 18. Tommy Paul (USA) 1975
- 19. Cameron Norrie (Wielka Brytania) 1918
- 20. Luciano Darderi (Włochy) 1890
- ...
- 53. Hubert Hurkacz (Polska) 930
- 76. Kamil Majchrzak (Polska) 747
- 294. Daniel Michalski (Polska) 181
- 308. Maks Kaśnikowski (Polska) 167
- 475. Filip Peliwo (Polska) 92
- 497. Tomasz Berkieta (Polska) 85
- 545. Olaf Pieczkowski (Polska) 72
- 599. Karol Filar (Polska) 63
- 633. Marcel Zieliński (Polska) 56
- 755. Fryderyk Lechno-Wasiutyński (Polska) 38
- 973. Filip Pieczonka (Polska) 19
- 976. Kacper Szymkowiak (Polska) 19
- 1053. Alan Ważny (Polska) 14
- 1209. Marcel Kamrowski (Polska) 9
- 1267. Szymon Kielan (Polska) 7
- 1295. Oskar Grzegorzewski (Polska) 7
- 1300. Jasza Szajrych (Polska) 7
- 1361. Kacper Knitter (Polska) 6
- 1384. Paweł Juszczak (Polska) 5
- 1437. Alan Bojarski (Polska) 5
- 1487. Aleksander Orlikowski (Polska) 4
- 1494. Martyn Pawelski (Polska) 4
- 1581. Maciej Rajski (Polska) 3
- 1824. Karol Malirz (Polska) 2
- 1824. Jan Wygona (Polska) 2
- 1865. Juliusz Bienkiewicz (Polska) 1
- 1865. Dawid Wiśniewski (Polska) 1
- 1954. Mikołaj Lorens (Polska) 1
- 1954. Jan Sadzik (Polska) 1
- 2059. Dorian Juszczak (Polska) 1
- 2059. Adam Majchrzak (Polska) 1
- 2059. Maciej Matuszczyk (Polska) 1
- 2123. Marcin Andrzejczak (Polska) 1