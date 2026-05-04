Iga Świątek wróciła! Oto najnowszy ranking WTA

WTA poinformowało o nowej aktualizacji światowego rankingu. Obejmuje on wyniki zakończonego w sobotę turnieju w Madrycie. Sensacyjną triumfatorką okazała się Marta Kostiuk, która w finale w dwóch setach pokonała Mirrę Andriejewą. Niestety, tegorocznego Madrid Open miło nie będzie wspominać Iga Świątek.

W drugiej rundzie Polka bez większych problemów pokonała ukraińską kwalifikantkę, Darię Snigur. Niestety, problemy zdrowotne sprawiły, że była liderka światowego rankingu była zmuszona do skreczowania kolejnego spotkania. Powodem był wirus, który wpłynął też na samopoczucie kilku innych faworytek.

Iga Świątek z awansem w rankingu!

Przykre zakończenie gry w stolicy Hiszpanii nie przeszkodziło 24-latce w awansie na podium rankingu WTA. Z turniejem w 4. rundzie pożegnała się Coco Gauff, ale Amerykanka broniła o wiele więcej punktów - rok temu dotarła do finału, w półfinale pokonawszy... Igę Świątek. W nowym zestawieniu Gauff traci do Polki 199 punktów. Na czele utrzymała się Aryna Sabalenka, która ma bezpieczną przewagę nad Jeleną Rybakiną.

W czołówce największy spadek zanotowała Elina Switolina. Ukrainka przed rokiem zagrała w półfinale w Madrycie, a tym razem odpadła już w swoim pierwszym meczu. To spowodowało, że Ukrainka dała się wyprzedzić Mirrze Andriejewej, Jasmine Paolini oraz Victorii Mboko. Z kolei jej rodaczka - Marta Kostiuk - zaliczyła awans aż o osiem miejsc po finałowej wygranej nad Andriejewą. 23-latka zajmuje obecnie najwyższą w karierze, 15. lokatę.

Top 10 najnowszego rankingu WTA:

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 10110 punktów

2. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 8555 punktów

3. Iga Świątek (Polska) - 6948 punktów

4. Coco Gauff (USA) - 6749 punktów

5. Jessica Pegula (USA) - 6136 punktów

6. Amanda Anisimova (USA) - 5985 punktów

7. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4181 punktów

8. Jasmine Paolini (Włochy) - 3722 punkty

9. Victoria Mboko (Kanada) - 3531 punktów

10. Elina Switolina (Ukraina) - 3530 punktów

...

45. Magdalena Fręch (Polska) - 1263 punkty

55. Magda Linette (Polska) - 1084 punkty

113. Maja Chwalińska (Polska) - 697 punktów

138. Katarzyna Kawa (Polska) - 560 punktów

157. Linda Klimovicova (Polska) - 491 punktów

Spadek o siedem miejsc zaliczyła druga najwyżej notowana Polka - Magdalena Fręch. Magda Linette natomiast awansowała o dwie lokaty. Obie w Madrycie odpadły w drugiej rundzie. 25 miejsc w górę powędrowała Katarzyna Kawa, która wygrała w Huzhou turniej WTA 125.

Na uwagę zasługuje też Zuzanna Kolonus, która po dotarciu do finału turnieju w Nowym Delhi awansowała aż o 141 miejsc. 20-latka uległa reprezentantce gospodarzy, Shruti Ahlawat, w trzech setach. Kolonus dzięki występowi w Indiach pojawiła się na 896. miejscu w najnowszym rankingu.

Już we wtorek rozpoczną się zmagania w Rzymie podczas Italian Open. Organizatorzy zaprosili Igę Świątek na ceremonię losowania drabinki kolejnego w tym sezonie turnieju rangi WTA 1000. W stolicy Włoch 24-latka nie broni dużej zdobyczy punktowej. Przed rokiem już w trzeciej rundzie lepsza okazała się Danielle Collins.