Sinner przeszedł do historii tenisa. Niebywały wyczyn

Jannik Sinner (1. ATP) w zeszłym roku opuścił "tysięcznik" w Madrycie z powodu zawieszenie nałożonego na niego przez WADA za pozytywny wynik testu antydopingowego (wykryto u niego clostebol, który miał dostać się do jego organizmu przez fizjoterapeutę - ten użył wspomnianego środka na skaleczenie). Między innymi dlatego w tym roku lider rankingu miał wiele do zyskania na madryckich kortach.

W przypadku zwycięstwa Włoch zgarnąłby pełną możliwą pulę rankingową, czyli 1000 punktów. Ponadto grał o przejście do historii - mógł zostać pierwszym tenisistą mogącym pochwalić się pięcioma z rzędu tytułami rangi ATP 1000. Zeszłoroczny triumf w Paryżu (hala Bercy) i tegoroczne w Indian Wells, Miami oraz Monte Carlo łączyło to, że po drodze tracił maksymalnie jednego seta (w Monako z Tomasem Machacem, pozostałe trzy "na zero"). W Madrycie miał szansę powtórzyć to osiągnięcie - do finału z Alexandrem Zverevem (3. ATP) przystępował z przegraną jedną partią (z Benjaminem Bonzim w drugiej rundzie).

Jannik Sinner zdemolował Alexandra Zvereva w finale w Madrycie i przeszedł do historii

Potyczka o tytuł rozpoczęła się kapitalnie dla faworyta, który w pierwszych pięciu gemach przegrywał tylko po punkcie, dzięki czemu miał prowadzenie 5:0 z przewagą podwójnego przełamania. I choć kolejny gem stracił, to w następnym wykorzystał pierwszy setbol na wagę rezultatu 6:1.

Na otwarcie drugiej partii Zverev wygrał swoje podanie "do zera", jednak Sinner odpowiedział wygraniem trzech gemów z rzędu. A gdy przy prowadzeniu 4:2 wykorzystał kolejny break point, serwował po historyczny, piąty z rzędu tytuł w "tysięcznikach". Nie zawiódł i po 58 minutach gry świętował zwycięstwo 6:1, 6:2.

Sinner totalnie zdominuje ranking ATP. Alexander Zverev pierwszym ze "śmiertelników"

Dzięki zwycięstwu w Madrycie Jannik Sinner umocni się na prowadzeniu w rankingu ATP. Według zestawienia "na żywo", w kolejnym oficjalnym notowaniu będzie miał aż 14350 pkt. To da mu ogromną przewagę nad Carlosem Alcarazem (2. ATP), który praktycznie cały sezon na mączce opuści przez uraz (nie grał w Madrycie i nie zagra w Rzymie oraz Paryżu, gdzie miał bronić tytułów). W najnowszym notowaniu Hiszpan będzie miał 12 960 pkt, a między dwoma gigantami męskiego tenisa i resztą stawki pozostanie przepaść - trzeci Alexander Zverev będzie miał... 5805 pkt.