Powrót na stronę główną

Tak wygląda ranking ATP. Oto miejsce Hurkacza po finale w Cagliari

Hubert Hurkacz z awansem w rankingu ATP! Co prawda Polak przegrał w finale turnieju ATP Challenger Tour 175 w Cagliari z Matteo Arnaldim 4:6, 4:6, ale i tak zanotował w światowym zestawieniu awans aż o dziesięć pozycji!
TENNIS-MADRID/
Fot. REUTERS/Isabel Infantes

Niespełna dwa lata temu, bo w sierpniu 2024 roku Hubert Hurkacz był sklasyfikowany na szóstym miejscu w rankingu ATP. Jednak problemy zdrowotne, zmiany trenerów i długi czas powrotu do formy sprawiły, że obecnie polski tenisista sklasyfikowany jest na 63. miejscu w światowym zestawieniu.

Zobacz wideo Daria Abramowicz może zostać z Igą Świątek do końca! "Bardzo jej ufa"

Awans Huberta Hurkacza w rankingu ATP po turnieju w Cagliari

Po niepowodzeniu w turnieju ATP 1000 w Madrycie, gdzie odpadł w drugiej rundzie, Hubert Hurkacz postanowił spróbować swoich sił w turnieju ATP Challenger Tour 175 w Cagliari. W nim dotarł aż do finału, w którym w niedzielę zmierzył się z Włochem Matteo Arnaldim (103. ATP).

Zobacz również: Włosi w niedzielę wydali komunikat ws. Igi Świątek

O ile w poprzednich spotkaniach Hubert Hurkacz był w stanie odwracać wyniki rywalizacji, to w niedzielę już ta sztuka mu się nie udała i po 104 minutach 29-latek przegrał 4:6, 4:6. Niemniej jednak może turniej w Cagliari zaliczyć do udanych, bo dopisał do swojego konta 100 punktów, co pozwoliło mu awansować na 53. pozycję w rankingu ATP. Obecnie Hurkacz ma przy swoim nazwisku 945 punktów. Drugi z najlepszych polskich singlistów, Kamil Majchrzak, jest 76. i ma 747 punktów.

Ranking ATP po meczu Huberta Hurkacza:

  • 1. Jannik Sinner - 14000 pkt
  • 2. Carlos Alcaraz - 12960 pkt
  • 3. Alexander Zverev - 5805 pkt
  • 4. Novak Djoković - 4700 pkt
  • 5. Felix Auger-Aliassime - 4050 pkt
  • 6. Ben Shelton - 4030 pkt
  • 7. Taylor Fritz - 3770 pkt
  • 8. Alex de Minaur - 3755 pkt
  • 9. Daniił Miedwiediew - 3460 pkt
  • 10. Lorenzo Musetti - 3415 pkt
  • [...]
  • 53. Hubert Hurkacz - 945 pkt
  • 76. Kamil Majchrzak - 747 pkt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.