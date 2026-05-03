Niezwykły finał 20-letniej Polki. Życiowy sukces

Zuzanna Kolonus stanęła przed szansą wygrania pierwszego w karierze turnieju singlowego. W finale turnieju ITF W15 w indyjskim Nowym Delhi 20-latka przegrała z reprezentantką gospodarzy, Shruti Ahlawat. 20-letnia Polka nie wykorzystała swoich szans i uległa 5:7, 6:2, 6:7(3-7).
Zuzanna Kolonus (1044. WTA) ma za sobą najbardziej owocny tydzień w krótkiej jak dotąd karierze. W Nowym Delhi osiągnęła swój życiowy sukces. Niestety jednak dobrych występów nie udało się spuentować końcowym zwycięstwem. 

Kolonus nie wykorzystała okazji do wygranej 

Dwukrotna mistrzyni Polski kadetek, a także m.in. wicemistrzyni Polski w grze podwójnej w Indiach podczas turnieju niższej rangi imponowała skutecznością.

W drodze do finału pokonała reprezentantkę gospodarzy Saily Thakkar, w 1/8 finału okazała się lepsza od kolejnej reprezentantki Indii, Akankshy Nitture (906. WTA), w ćwierćfinale po niemal trzygodzinnym pojedynku wygrała z Rosjanką Eliną Neplij (653. WTA). Kolonus w 1/2 finału zaś nie dała większych szans następnej zawodniczce z Rosji, Kseni Laskutovej (1069. WTA). 

Jak przebiegał finał turnieju w Nowym Delhi? W 1. secie 20-latka serwowała na zwycięstwo, ale ostatecznie więcej zimnej krwi w kluczowym fragmencie tej partii zachowała Shruti Ahlawat (902. WTA). Drugi set padł łupem naszej reprezentantki, a jej wygrana setowa (6:2) nie podlegała dyskusji. Zacięty przebieg miała ostatnia część meczu. Kolonus prowadziła już 3:2 z przełamaniem rywalki, ale Induska doprowadziła do tie-breaku, w którym okazała się lepsza. 

Finał osiągnięty w Nowym Delhi to najlepszy singlowy wynik Zuzanny Kolonus. W 2023 roku Polka w serbskiej Kursumlijskiej Banji dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Turczynką Pemrą Ozgen. 

20-latka zostaje w Indiach. W przyszłym tygodniu weźmie udział w turnieju ITF W35 w Tumkur. Rywalizacja zacznie się w poniedziałek 4 maja i potrwa do niedzieli 10 maja. 

