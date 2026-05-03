Zrozpaczona Andriejewa zalała się łzami. "To dla mnie koniec świata"

Mirra Andriejewa w drodze do finału w Madrycie straciła tylko jednego seta. Już wcześniej pokazywała, że jest w świetnej formie, wygrywając turniej z Linz oraz dochodząc do półfinału w Stuttgarcie (gdzie pokonała m.in. Igę Świątek). Rosjanka jak dotąd w karierze nie wygrywała na mączce turniejów rangi WTA 1000, jej dwa wcześniejsze takie triumfy to korty twarde (Dubaj i Indian Wells). Teraz miała szansę dopisać sobie nowy sukces do dorobku. Jednak w tym roku madryckie korty miały zupełnie inną królową.

Andriejewa nie dała rady w finale. Nie chciała płakać, lecz się nie udało

Okazała się nią Marta Kostiuk. Ukrainka w dwóch setach rozprawiła się z Andriejewą i odniosła największy sukces w karierze, wszak dla niej to był pierwszy wygrany turniej rangi WTA 1000. Podczas ceremonii wręczenia trofeum po meczu Andriejewa nie kryła emocji. Podczas przemowy 19-latka w pewnym momencie zalała się łzami, choć jak sama przyznała, miała wielką nadzieję, że to nie zrobi.

- Dziękuję mojemu teamowi, że zawsze są ze mną. Przepraszam, obiecywałam sobie, że nie będę płakać. Przepraszam, nie będę teraz na was patrzeć, bo tak mi łatwiej. Dziękuję, że jesteście ze mną nieważne, czy akurat jest łatwiej, czy trudniej. Mam świadomość, iż nie zawsze przyjemnie się ze mną pracuje, ale naprawdę doceniam to, co dla mnie robicie i wasze wsparcie - mówiła zapłakana Rosjanka. Potem w rozmowach z hiszpańskimi mediami przyznawała, że ona jeszcze nie potrafi tak szybko pogodzić się z porażką.

Rosjanka tego nie ukrywa. Uśmiech po porażce? Nie ma mowy

- Za każdym razem, gdy przegrywam, to dla mnie jak koniec świata. Czasem widzę innych zawodników, jak potrafią się uśmiechnąć nawet tuż po porażce. Nie wiem, jak oni to robią. Chciałabym tak umieć. Może w przyszłości uda mi się nad tym popracować i chociaż lżej będzie mi się o tym mówiło - powiedziała Andriejewa, cytowana przez konto "The Tennis Letter" na portalu X.