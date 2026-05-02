W turnieju WTA 1000 w Madrycie czas na wielki finał. W decydującej rozgrywce zmierzyły się Mirra Andriejewa i Marta Kostiuk. Rosjanka w półfinale okazała się lepsza od Hailey Baptiste, natomiast Ukrainka pokonała Anastazję Potapową. Panie w tym roku rywalizowały już podczas turnieju w Brisbane, lepsza wówczas, w ćwierćfinale turnieju była Kostiuk.

Pewna wygrana Marty Kostiuk w pierwszym secie

Kostiuk rozpoczęła spotkanie od wygrania własnego serwisu. Pewnie odpowiedziała Andriejewa również zwyciężając w swoim premierowym podaniu. Mecz miał wyrównany przebieg do szóstego gema. Ukrainka świetnie zagrała wówczas przy siatce i pierwszy raz przełamała swoją rywalkę. Następnie pewnie wygrała gem serwisowy wychodząc na wysokie prowadzenie 5:2, Rosjanka odpowiedziała tylko jednym wygranym serwisem. Kostiuk nie pozwalała się przełamać, triumfując w pierwszym secie 6:3.

Kostiuk triumfuje w turnieju w Madrycie

Drugi set miał dużo bardziej wyrównany przebieg, ale od samego początku wciąż kapitalnie prezentowała się Kostiuk, od razu przełamując Andriejewą. Rosjanka szybko odpowiedziała break pointem doprowadzając do stanu 1:1. Później przewagę zyskiwała Andriejewa, która doprowadziła do stanu 3:1, w dalszej części seta do gry wróciła jednak Ukrainka i w Madrycie zrobiło się 3:3. W dalszej części seta panie wygrywały swoje podania, kluczowy dla tej partii okazał się jedenasty gem, Kostiuk przełamała rywalkę, następnie wygrała swoje podanie, triumfując w secie, całym meczu i madryckim turnieju.

Marta Kostiuk rozgrywa kapitalny sezon, triumf w Madrycie był dla Ukrainki dwunastym wygranym meczem z rzędu w cyklu WTA. Ostatnio przegrała w 1/16 finału turnieju w Miami z Eleną Rybakiną. Był to dla Kostiuk drugi wygrany turniej rangi WTA, wcześniej była najlepsza w 2023 roku w Austin. Wygrana pozwoliła mistrzyni awansować na 15. miejsce w rankingu WTA, zyskała też Andriejewa, która aktualnie jest 7.