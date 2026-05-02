Wielki sukces polskiej tenisistki! Drugi tytuł z rzędu

Martyna Kubka z drugim z rzędu sukcesem w deblu! Tym razem 25-letnia tenisistka zwyciężyła w turnieju ITF W75 w gruzińskiej Lopocie. Polka nawiązuje tym samym do sukcesów sprzed dwóch lat, kiedy to zwyciężyła aż w dziesięciu finałach.

REKLAMA

Ledwie w zeszłym tygodniu Martyna Kubka zatriumfowała w deblowym turnieju w Szarm el-Szejk. W parze ze Słowaczką Katariną Kuzmovą wygrała cztery mecze. Polsko-słowacka para w finale pokonała Sandrę Samir i Radkę Zelnickovą 6:4, 6:1. W Gruzji 25-latka zmieniła partnerkę. Tym razem u jej boku zagrała Czeszka Vendula Valdmannova.

Fantastyczna seria polskiej tenisistki

Zaczęło się od niezwykle zaciętego pojedynku z fińsko-estońską parę Kulikova/Malygina. Ostatecznie udało się wygrać po super tie-breaku 6:4, 4:6, 11:9. Kolejne dwa mecze wyszły już znacznie lepiej. Duet Hrabavets/Sarkisova ugrał tylko jednego gema, a w półfinale Witalija Djaczenko i Alina Junewa również okazały się słabsze. Kubka i Valdmannova wygrały 6:1, 7:5.

To sprawiło, że w finale zmierzyły się dwa najwyżej rozstawione deble. Polka i Czeszka zmierzyły się z turniejową jedynką - hinduską parą Rutuja Bhosale i Ankita Raina. Oba duety miały wielkie problemy z utrzymywaniem swojego serwisu. W każdym gemie pierwszego seta możliwe były przełamania, ale Kubka i Valdmannova wytrzymały te problemy na początku. Utrzymały pierwsze dwa gemy, dwukrotnie przełamując rywalki i było już 4:0.

Drugi z rzędu triumf Martyny Kubki!

W kolejnych czterech gemach oglądaliśmy cztery skuteczne przełamania, a to sprawiło, że polsko-czeski debel wygrał partię 6:2. Drugi set rozpoczął się od prowadzenia 2:1 po trzech utrzymanych serwisach. I wtedy właśnie Polka i Czeszka wykorzystały trzeciego break pointa, powiększając przewagę. Hinduski odpowiedziały chwilkę później, odrabiając część strat, ale końcówka należała do Kubki i Valdmannovej. Przełamanie na 5:3, a później wykorzystana trzecia piłka meczowa i turniej padł łupem Polki i Czeszki!

Rutuja Bhosale (IND), Ankita Raina (IND) - Martyna Kubka (POL), Vendula Valdmannova (CZE) 2:6, 3:6

Był to drugi z rzędu, a już 31. w karierze wygrany turniej przez Martynę Kubkę. 25-latka po zwycięstwie w Gruzji awansowała na 147. miejsce w rankingu deblowym. Najwyżej plasowała się na 123. pozycji. O jedną lokatę wyprzedza ją partnerka z duetu, Vendula Valdmannova. Kubka nieźle poradziła sobie też w singlu. Dotarła do półfinału, a dzięki temu będzie zajmować najwyższe w karierze, 270. miejsce w zestawieniu singlistek.