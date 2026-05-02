Iga Świątek w centrum uwagi. Wideo ma już ponad pół miliona wyświetleń

Iga Świątek przygotowuje się do kolejnego turnieju WTA 1000 na korcie ziemnym. Tym razem rywalizacja przeniosła się do Rzymu. Mieszkańcy stolicy Włoch i liczni turyści mogli podziwiać naszą najlepszą tenisistkę podczas treningu na specjalnie zbudowanym korcie na słynnym Piazza del Popolo.

Tłumy obserwowały trening Świątek w Rzymie

Nasza najlepsza zawodniczka w pierwszym po zmianie trenera turnieju w Stuttgarcie odpadła w ćwierćfinale po porażce 6:3, 4:6, 3:6 z Mirrą Andriejewą. Następnie, w Madrycie Iga Świątek w trzecim secie musiała skreczować z powodu choroby w spotkaniu 1/16 finału przeciwko Ann Li. Do tego czasu było 6:7, 6:2, 0:3.

- W pierwszym i drugim secie wciąż czułam, że mam szansę. Potem, w trzecim, zaczęłam odczuwać lekkie zawroty głowy i brak koordynacji ruchowej. Nie mogłam nic pić, bo ciągle czułam się pełna, a poziom energii drastycznie spadł. Ostatnie trzy dni czułam się okropnie. Złapałam jakiegoś wirusa - przyznała po meczu.

Problemy zdrowotne są już najpewniej za Igą Świątek. Podczas piątkowego treningu w Rzymie, obserwowanego na żywo przez dziesiątki fanów, Polka prezentowała normalną dyspozycję. Nagrania z 4. rakietą świata, które zostały umieszczone przez organizatora rzymskiego turnieju w mediach społecznościowych, są bardzo popularne. Zebrały łącznie ponad 0,5 mln wyświetleń i przeszło 20 tys. polubień.

"Jesteś na wakacjach w Rzymie, spacerujesz po Piazza del Popolo, a Iga ćwiczy na twoich oczach. Życie jest piękne i ty o tym wiesz" - brzmi podpis pod wideo.

Iga Świątek ma jak najlepsze wspomnienia ze stolicy Włoch. Polka triumfowała w Rzymie trzy razy - w latach 2021-22 oraz w 2024 roku. W ubiegłym sezonie 24-latka odpadła w 3. rundzie po porażce z Danielle Collins.

Rywalizacja na kortach Foro Italico rozpocznie się 5 i potrwa do 17 maja.