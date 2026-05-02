20-letnia Polka zmiażdżyła Rosjankę! Życiowy sukces

Zuzanna Kolonus (1043. WTA) - warto śledzić karierę tej młodej zawodniczki. Urodzona w 2005 roku tenisistka należy do najbardziej utalentowanych Polek młodego pokolenia. W Indiach powalczy o swój pierwszy tytuł w życiu.

Zuzanna Kolonus nadzieją polskiego tenisa

Młoda tenisistka 29 czerwca skończy 21. lat. Jest na progu kariery, która w ostatnim czasie nabrała tempa. Kolonus nie jest jednak postacią zupełnie anonimową. W przeszłości była m.in. dwukrotną mistrzynią Polski kadetek, a także wicemistrzynią Polski seniorek w grze podwójnej. W najbliższą niedzielę 3 maja w Nowym Delhi rozegra swój najważniejszy mecz w karierze.

Trzy lata temu w serbskiej Kursumlijskiej Banji osiągnęła ćwierćfinał. Przegrała wówczas z Turczynką Pemrą Ozgen 3:6, 2:6. To jednak był najlepszy jak dotąd wynik Kolonus w karierze singlowej, który już pobiła świetnymi występami w Indiach.

W turnieju ITF W15 w Nowym Delhi 20-latka pokonała reprezentantkę gospodarzy Saily Thakkar, następnie w 1/8 finału okazała się lepsza od kolejnej reprezentantki Indii, Akankshy Nitture (906. WTA), w ćwierćfinale zaś wygrała z Rosjanką Eliną Neplij (653. WTA). Pojedynek ten trwał aż 2 godziny i 50 minut, ale Polka wyszła z tej trzysetowej, wielkiej walki obronną ręką. Jej kluczową bronią okazał się serwis, dzięki któremu zdobyła 63 punkty. W kolejnym spotkaniu zaś Kolonus była zdecydowanie lepsza od innej Rosjanki Kseni Laskutovej (1069. WTA).

W najważniejszym meczu turnieju w Nowym Delhi Zuzanna Kolonus zmierzy się z kolejną reprezentantką gospodarzy, Shruti Ahlawat. Przeciwniczka Polki jest wyżej w zestawieniu WTA. Zajmuje bowiem 908. miejsce.