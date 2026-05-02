Polka w finale turnieju w Chinach! Co za mecz z reprezentantką gospodarzy

Katarzynę Kawę należało upatrywać w gronie jednej z faworytek do wygrania turnieju rangi WTA 125 w Huzhou. Polka została rozstawiona z numerem trzy. Trzeba jednocześnie przyznać, że Kawa przyjęła ciekawą strategię. Po nieudanych kwalifikacjach do imprezy w Madrycie zdecydowała się na lot do Chin. W kontekście rankingu WTA udany występ w Huzhou dałby wiele dobrego.

Kawa miała problemy w ćwierćfinale. W innych meczach rywalki były bez szans

W Chinach nasza reprezentantka najpierw pewnie pokonała Carol Zhao (6:2, 6:1), a następnie - również w dwóch setach - uporała się z Alevtiną Ibragimową (6:4). W ćwierćfinale poprzeczka poszła jednak zdecydowanie wyżej. Kawa straciła bowiem pierwszego seta podczas turnieju. Po długiej batalii, trwającej 2 godziny i 42 minuty, polska tenisistka pokonała Warwarę Panszynę 6:3, 4:6, 6:1. W półfinale trafiła na zawodniczkę gospodarzy - Hanyu Guo.

Gdyby patrzeć tylko na ranking WTA, to mówimy o tenisistkach o zbliżonym potencjale. Kawa obecnie zajmuje 163. miejsce, a Guo 173.

W pierwszym secie kluczowy moment miał miejsce w siódmym gemie. Wówczas przy stanie 3:3 serwowała reprezentantka Chin, a Kawa wykorzystała drugiego break pointa i przełamała przeciwniczkę. Wcześniej Polka miała już dwa break pointy - w piątym gemie.

Kawa zdominowała rywalkę w drugim secie

Po przełamaniu Kawa prowadziła 4:3 i z wielkim spokojem zamknęła seta. Najpierw pewnie utrzymała serwis. Później Chinka wygrała gema do zera przy własnym podaniu, ale kiedy na serwis wróciła Kawa, to ponownie dała sobie radę.

O ile jeszcze pierwsza partia była wyrównana, o tyle w drugiej oglądaliśmy popis naszej tenisistki. Kawa wyraźnie zdominowała przeciwniczkę. Już w pierwszym gemie doszło do przełamania, a Chinka ugrała zaledwie punkt. W czterech kolejnych gemach Guo ponownie była w stanie wygrywać maksymalnie punkt. Zadziwiające było to, że przy własnym serwisie zawodniczka gospodarzy była tak bardzo bezradna.

Przy wyniku 5:0 wydawało się, że Kawa bez problemu zamknie mecz przy własnym podaniu. Niespodziewanie jednak wtedy doszło do przełamania. W następnym gemie Guo utraciła jednak serwis po raz czwarty w drugim secie i stało się jasne, że Polka może świętować awans do finału. W nim zmierzy się z rozstawioną z jedynką Veroniką Erjavec.

Katarzyna Kawa - Hanyu Guo 6:4, 6:1