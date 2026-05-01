Gwiazda tenisa schodzi z kortu. To już oficjalne

Ta informacja wstrząsnęła fanami tenisa z Azji. Japończyk należy do najbardziej utytułowanych zawodników, jacy kiedykolwiek walczyli w największych tenisowych turniejach na świecie. Zdaniem wielu, 36-latek przez wzgląd na wiele kontuzji nie w pełni wykorzystał swój potencjał.

Japończyk zaczął treningi tenisowe już w wieku 5 lat. W 2003 roku stwierdził, że dla dobra swojej kariery przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. Swoje umiejętności zaczął szlifować w słynnej akademii Nicka Bollettieriego na Florydzie. Doszedł do poziomu nieosiągalnego dotąd dla zawodników z Azji. Wiadomo już, że po obecnym sezonie Nishikori zakończy karierę.

"Jestem głęboko wdzięczny mojej rodzinie i wszystkim, którzy wspierali mnie w każdym momencie. Szczerze mówiąc, wciąż chciałbym kontynuować karierę. Jednak patrząc wstecz na wszystko, co osiągnąłem, mogę z dumą powiedzieć, że dałem z siebie wszystko. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogłem kroczyć tą drogą. Będę cenił każdą chwilę w pozostałych meczach i będę walczył do samego końca" - napisał w oświadczeniu.

Do największych sukcesów Japończyka należy osiągnięcie finału US Open w 2014 roku. W drodze do ostatecznie przegranego finału z Chorwatem Marinem Ciliciem pokonał samego Novaka Djokovicia. Dwa lata później Nishikori zdobył brązowy medal podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. W kluczowym starciu wygrał z Rafaelem Nadalem 6:2. 6:7, 6:3.

Poza tym Japończyk był wielokrotnym ćwierćfinalistą turniejów Wielkiego Szlema: czterokrotnie osiągał ten etap w Australian Open oraz Roland Garros, dwa razy odpadał w 1/4 finału Wimbledonu. Według ekspertów tenisa Nishikori nie mógł w pełni wykorzystać swojego potencjału przez ciągle powtarzające się urazy.

"Bywały chwile, gdy czułem przytłoczenie, frustrację i niepokój z powodu powracających kontuzji, które nie pozwalały mi grać tak, jak bym chciał. Mimo to, moja miłość do tenisa i wiara w to, że mogę stać się silniejszym graczem, zawsze przyciągały mnie z powrotem na kort" - zaznaczył 36-latek.