Iga Świątek w Polsce? Gigantyczny skandal może odebrać nam turniej marzeń

Gdańsk jest jednym z kandydatów w wyścigu o organizację WTA Finals, ale na drodze do historycznego sukcesu stać może wielka polityka. Choć obecność Igi Świątek gwarantowałaby pełne trybuny, polska bezkompromisowość wobec Rosji i Białorusi stawia federację WTA w trudnym położeniu. Jak ostrzega Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej: "Widać trend decyzyjny w międzynarodowych organizacjach sportowych i Polska będzie musiała się do tego odnieść, jeśli nadal chcemy organizować międzynarodowe wydarzenia". Czy walka o zasady odbierze nam szansę na "piątego Szlema"?

Decyzja o tym, że po tegorocznej edycji WTA Finals nie wróci do Arabii Saudyjskiej, jest już niemal przesądzona. Choć Saudyjczycy oferowali wysokie pule nagród, trybuny świecące pustkami i kontrowersje wokół praw człowieka sprawiły, że tenisowe władze szukają nowego gospodarza dla najbardziej prestiżowego turnieju w rozgrywkach WTA. Federacja rozważa kilka kandydatur, a jak słyszymy, decyzja ma zostać ogłoszona jeszcze przed Roland Garros, który rusza 24 maja.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz może zostać z Igą Świątek do końca! "Bardzo jej ufa"

Gdańsk rzuca wyzwanie gigantom

Gdzie trafi osiem najlepszych tenisistek świata? Na czele wyścigu jest amerykańskie Charlotte. Karolina Północna ma wszystko: infrastrukturę, ogromny rynek komercyjny i głód wielkiego tenisa. To tam zawody chciał przenieść w pewnym momencie Ben Navarro, ojciec Emmy, czołowej tenisistki świata, a także multimilioner, który jest właścicielem licencji do imprezy WTA 1000 w Cincinnati.

Tuż za plecami Amerykanów czai się czeska oferta: Praga i Ostrawa. Jak informowaliśmy, Czesi nadal mieli być w grze, od lat marzą o organizacji podobnych zawodów. Wcześniej walkę o prawa przegrali właśnie z Rijadem, ale nie poddają się. W lutym do Ostrawy wrócił turniej WTA, od paru sezonów latem podobny odbywa się w stolicy kraju.

Czytaj także: Gwiazda tenisa kończy karierę

W tym elitarnym gronie rozpycha się także Gdańsk. Jak donosił "Przegląd Sportowy", pomysł zaproszenia czołowych zawodniczek do naszego kraju nie jest bez szans, działacze mieli już rozmawiać na ten temat. Argumenty są oczywiste: Iga Świątek jako globalna ambasadorka dyscypliny, szansa na zapełnienie trybun i otwarcie się na inny rynek. Organizacja "piątego Szlema" byłaby największym wydarzeniem w historii polskiego tenisa. Przebiłaby nawet organizowany lata temu na Warszawiance turniej J&S Cup, w którym występowały ówczesne gwiazdy - m.in. Venus Williams, Amelie Mauresmo, Justine Henin czy Kim Clijsters.

Problem w tym, że w dzisiejszym sporcie chęci, a nawet pieniądze to czasem za mało. Znany dziennikarz tenisowy Ben Rothenberg zasugerował, że polska kandydatura - choć sportowo i marketingowo atrakcyjna - jest obarczona gigantycznym ryzykiem politycznym. Rothenberg podkreślił, że WTA to organizacja, która ponad wszystko ceni swobodę startu dla wszystkich uprawnionych zawodniczek, niezależnie od paszportu.

Odniósł się do niedawnych informacji związanych z mistrzostwami Europy w skokach do wody, jakie w przyszłym roku odbędą się w Polsce. Szefowa związku pływackiego Otylia Jędrzejczak zapowiedziała, że jeśli sytuacja geopolityczna nie zmieni się, rosyjscy i białoruscy zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do startu w tej imprezie. Amerykański dziennikarz skomentował to tak: "Ten wyraźny trend w polityce polskiej dotyczącej organizacji wydarzeń sportowych musi być czynnikiem komplikującym dla kandydatury Gdańska jako gospodarza WTA Finals, biorąc pod uwagę długoletnią pobłażliwość w tenisie wobec zawodników z Rosji i Białorusi".

Choć od lutego 2022 trwa pełnoskalowa wojna w Ukrainie z udziałem Rosjan i przy wsparciu Białorusinów, tenisiści z państw agresorów nadal mogą występować we wszystkich turniejach indywidualnych jako neutralni sportowcy. Wykluczeni są jedynie z rozgrywek drużynowych. Polska twardo stoi po stronie Ukraińców, co widać było także w tenisie. Trzy lata temu Rosjanka Wiera Zwonariowa nie została wpuszczona do naszego kraju na turniej WTA 250 rozgrywany w stolicy, a kilka miesięcy wcześniej Witalija Diaczenko nie została przyjęta na pokład samolotu PLL LOT.

Co w sytuacji, gdyby kwalifikację do WTA Finals wywalczyły np. Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Rosjanki Mirra Andriejewa, Jekaterina Aleksandrowa i Diana Sznajder? Sabalence od dawna zarzucano bliskie kontakty z Aleksandrem Łukaszenka, Ukrainki krytykowały proputinowskie aktywności Sabalenki i Andriejewej w social media czy wsparcie Sznajder dla rosyjskiego prezydenta. Czy federacja rosyjskiego tenisa zaryzykuje niewpuszczenie tych zawodniczek na polskie terytorium?

Eksperci: Geopolityka rozdaje karty

O tym, jak trudna jest to gra, mówią Sport.pl eksperci z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Mieszko Rajkiewicz wprost wskazuje, że kontekst międzynarodowy może mieć wpływ na kandydaturę Gdańska.

- W obecnych czasach nie jest to bez znaczenia. Nie potrafię powiedzieć, na ile to jest przesądzające, ale na pewno kontekst polityki międzynarodowej ma wpływ na ostateczną decyzję. Powód, dla którego Rosję i Białoruś w bardzo dużym stopniu wykluczono z międzynarodowego sportu nie zniknął. Rosja nadal prowadzi działania wojenne i innego rodzaju sankcje (polityczne, ekonomiczne) obowiązują. Te sportowe jednak najłatwiej uchylić, dlatego też niektóre państwa, w tym Polska, utrzymuje swoją postawę względem sportowców rosyjskich - zauważa Rajkiewicz.

Ekspert widzi jednak światełko w tunelu, które wymagałoby dyplomatycznej ekwilibrystyki - Być może jednak w toku rozmów udałoby się przekonać WTA, że dla konkretnych zawodniczek zostałyby wydane specjalne pozwolenia, tu na pewno wymagana jest ścisła współpraca z administracją rządową.

Obecnie dynamika wydarzeń sugeruje, że powrót Rosji do międzynarodowego sportu w większym wymiarze jest coraz bliższy. W kontekście tenisa to może niewielka zmiana, ale nie można ignorować faktu, że Rosja powoli wraca do największych imprez - ostatni przykład to m.in. decyzja o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do zawodów World Boxing.

Rajkiewicz dodaje: "Widać trend decyzyjny w międzynarodowych organizacjach sportowych. I Polska niestety będzie musiała się do tego w jakimś stopniu odnieść, jeśli nadal chcemy organizować podobne wydarzenia. Czy kompletnie dostosować? Trudno powiedzieć. W każdej dyscyplinie sportowej potrzebne będzie indywidualne podejście".

Lekcje z historii

Polska ma już doświadczenia w starciach z federacjami na tym tle. Jak przypomina dr hab. Michał Kobierecki z Uniwersytetu Łódzkiego, nasza bezkompromisowość bywała kosztowna.

- Zarówno dalsza historia sportu, jak i bardziej niedawne wydarzenia już po wybuchu wojny w Ukrainie pokazują, że dotychczasowa postawa polskich rządów, jak również polskich związków sportowych może niekiedy prowadzić do konfliktów z międzynarodowymi federacjami sportowymi. Polska straciła już (bądź zrezygnowała) kilka imprez ze względu na rozbieżności w podejściu do udziału sportowców z Rosji z poszczególnymi federacjami, ale np. normalnie odbyły się w zeszłym roku w Lublinie mistrzostwa Europy w pływaniu (bez Rosjan i Białorusinów - przyp. red.), mimo że federacja pływacka przyjęła już wtedy decyzję o dopuszczeniu ich - tłumaczy Kobierecki.

W 2023 roku nie odbył się Puchar Świata w szermierce w Poznaniu, bo nie chcieliśmy dopuścić zawodników z obu krajów, federacja światowa naciskała i ostatecznie Polacy zrezygnowali z organizacji. W tamtym czasie nie odbyły się także w Gliwicach drużynowe mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Polska była blisko organizacji tej imprezy, ale sytuacja zablokowała się na etapie negocjacji dotyczących startu Rosjan. Europejska Unia Tenisa Stołowego nalegała na dopuszczenie zawodników z krajów agresorów, na co polskie władze sportowe nie chciały wyrazić zgody.

Historia sportu uczy, że federacje potrafią być bezwzględne wobec państw, które nie gwarantują startu wszystkim uczestnikom. Kobierecki przywołuje drastyczne przykłady: "Zdarzało się, że organizacje sportowe nie chciały przyznawać prawa organizacji zawodów sportowych państwom, które nie respektowały ich zasad. Przykładowo, kiedy państwa NATO nie wydawały sportowcom z NRD dokumentów umożliwiających podróż na zawody, MKOl deklarował, że miastom z tych państw nie będzie przyznawał prawa organizacji igrzysk. Z kolei Indonezja, po tym jak nie wpuściła na swoje terytorium sportowców z Tajwanu i Izraela mających wziąć udział w igrzyskach azjatyckich, została zawieszona w Ruchu Olimpijskim. Aczkolwiek były też sytuacje, kiedy organizator niedopuszczający sportowców z danego kraju uniknął negatywnych konsekwencji".

Gdańsk między młotem a kowadłem

Dla WTA Turniej Mistrzyń to najważniejsze zawody w roku kalendarzowym. Organizacja nie może pozwolić sobie na scenariusz, w którym liderka rankingu np. z Białorusi nie otrzymuje wizy do Polski lub jest wygwizdywana z powodów politycznych. Z drugiej strony, Gdańsk oferuje coś, czego nie da Charlotte ani Rijad - niesamowitą energię kraju, który żyje dziś tenisem bardziej niż wcześniej.

Czy Polska jest gotowa na kompromis? Czy w zamian za goszczenie ośmiu najlepszych tenisistek świata, Warszawa przymknie oko na obecność zawodniczek z krajów agresorów? Turniej WTA Finals w Gdańsku byłby triumfem polskiego sportu, ale też ogromnym testem dla polskiej dyplomacji, jak odpowiednio dogadać się na tym polu.

WTA stoi przed wyborem: bezpieczne, amerykańskie Charlotte, sprawdzone czeskie korty, czy polski entuzjazm obarczony politycznym ryzykiem. Jedno jest pewne: po saudyjskich pustyniach, tenisowa elita chce wrócić tam, gdzie trybuny bardziej tętnią życiem. Pytanie tylko, czy cena za wejście do Ergo Areny nie okaże się dla polskich władz zbyt wysoka, a dla WTA zbyt kontrowersyjna.