Oto druga finalistka turnieju w Madrycie. Szalony mecz

Takiego półfinału turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie pewnie mało kto się spodziewał. Przede wszystkim występ w nim Anastasiji Potapowej (Austria, 56. WTA) był sensacyjny, bo przecież tej zawodniczki w ogóle mogło nie być w turnieju głównym. 26-latka przegrała bowiem w kwalifikacjach i do imprezy dostała się jako szczęśliwa przegrana. A potem wyeliminowała sensacyjnie wiceliderkę światowego rankingu, Kazaszkę Jelenę Rybakinę.

REKLAMA

Teraz w półfinale rywalką Potapowej była Ukrainka Marta Kostiuk (23. WTA), która miała imponującą serię aż dziewięciu zwycięstw z rzędu (i sześć ostatnich 2:0 w setach) i wygrany turniej w Rouen. Już w drugim gemie po kilku świetnych, mocnych returnach pod końcową linię, Kostiuk przełamała rywalkę. Potem dominowała w tej partii. Potapowa obroniła trzy piłki setowe dzięki świetnym serwisom. Pojawiła się jednak czwarta szansa po kapitalnej obronie w wymianie i nieudanym forhendzie Potapowej. Przy niej Kostiuk pobiegła do siatki, a rywalka trafiła w siatkę.

Pierwszy set trwał tylko 35 minut. Obie zawodniczki miały tylko po sześć winnerów, ale to Potapowa miała ponad dwa razy więcej niewymuszonych błędów (21-9). W dodatku Kostiuk wygrała aż 77 proc. punktów po drugim serwisie, a rywalka tylko 42 proc.

W drugiej partii nastąpił niesamowity zwrot. Potapowa grała w niej kapitalnie i po zaledwie 23 minutach wygrywała aż 5:0 z potrójnym przełamaniem! Tymczasem Ukrainka popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów. - Skala tego błędu z forhendu pokazuje, jakie kłopoty ma Kostiuk - mówił słusznie Maciej Łuczak, komentator Canal+Sport. Ostatecznie Potapowa zwyciężyła 6:1. Miała w nim więcej winnerów (4-3) i popełniła mniej niewymuszonych błędów (10-17). Kostiuk wygrała też zaledwie 18 proc. punktów po pierwszym serwisie, przy aż 75 proc. przeciwniczki.

Rollercoaster trwał, bo już w pierwszym gemie decydującego seta Potapowa została przełamana. Zaczęła się denerwować, mówić coś w kierunku sztabu szkoleniowego. Trener mówił jej, by skupiła się na każdej kolejnej piłce, wierzyła w siebie, a ona ze złością odpowiedziała, że wierzy. W trzecim gemie przy równowadze, Potapowa źle zagrała forhendem po crossie, a po chwili znów wyrzuciła piłkę w aut i przegrywała 0:3 z podwójnym przełamaniem. Ukrainka pewnie utrzymała przewagę, bo grała zdecydowanie spokojniej. W efekcie straciła tylko jednego gema. Przy pierwszej piłce meczowej Potapowa popełniła podwójny błąd serwisowy.

Kostiuk w finale zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą (8. WTA), która pokonała 6:4, 7:6 (10:8) rewelację turnieju, pogromczynię Aryny Sabalenki - Hailey Baptiste (USA, 32. WTA).

Półfinał w Madrycie: Marta Kostiuk - Anastasija Potapowa 6:2, 1:6, 6:1