Oto pierwsza finalista turnieju w Madrycie. 20 na 20!

- Mirra wygląda na zdecydowanie świeższą. Mecz z Sabalenką był bardzo wymagający, trudny fizycznie, mentalnie. To może dawać się we znaki - mówiła komentatorka Canal+Sport po tym, jak Hailey Baptiste (USA, 32. WTA) nieudanie zagrała przy siatce, została przełamana i przegrywała 3:4 w pierwszym secie półfinału WTA 1000 w Madrycie na kortach ziemnych z Rosjanką Mirrą Andriejewą (8. WTA).

REKLAMA

Oto pierwsza finalista turnieju w Madrycie. 20/20!

Bapiste nie była w czwartkowe popołudnie w tak świetnej dyspozycji, jak w starciu z liderką światowego rankingu - Aryną Sabalenką. Z drugiej strony trafiła na rywalkę, która kapitalnie serwowała. Rosjanka w pierwszym secie wygrała wszystkie 17 punktów po pierwszym serwisie! (Baptiste 61 proc. punktów). Miała też ponad dwa razy mniej niewymuszonych błędów (7-16).

- To statystyki fenomenalne. Będzie coś musiała z tym zrobić Baptiste i liczyć, że popsują się statystyki serwisowe Andriejewej - mówił Bartosz Ignacik, komentator Canal+.

Rosjanka kontynuowała swoją kapitalną passę serwisową. Skończyło się na 20 wygranych z rzędu punktach po pierwszym podaniu. Tymczasem Amerykanka miała fatalny piąty gem. Popełniła w nim dwa duże błędy z forhendu oraz podwójny błąd i została przełamana. W dziewiątym gemie, po nieudanym woleju Baptiste, Rosjanka miała pierwszą piłkę meczową, ale jej nie wykorzystała. W dziesiątym gemie Amerykanka miała pierwszego w meczu break pointa i po pięknej ofensywnej akcji, zakończonej drajwem bekhendowym go wykorzystała i doprowadziła do remisu 5:5. Chwilę później doszło do tie-breaka. W nim Amerykanka prowadziła aż 4:0, ale zmarnowała przewagę, a potem trzy piłki setowe! Rosjanka wykorzystała za to trzecią piłkę meczową i wygrała tie-breaka 10:8.

Dzięki temu została najmłodszą zawodniczką, która dotarła do finałów turniejów rangi WTA 1000 w różnych nawierzchniach od czasu Marii Szarapowej w 2005 roku.

Andriejewa w finale zmierzy się ze zwyciężczynią meczu: Marta Kostiuk (Ukraina, 23. WTA) - Anastasija Potapowa (Austria, 56. WTA).

Dla Rosjanki to trzeci finał w tym roku. Wcześniej wygrała imprezy w Adelajdzie i Linzu.

Półfinał kobiet w Madrycie: Mirra Andriejewa - Hailey Baptiste 6:4, 7:6 (10:8)