Dla Świątek była przeszkodą nie do przejścia. Właśnie ogłosiła koniec kariery

W ostatnich latach Anastasija Sevastova, obok Jeleny Ostapenko była najważniejszą twarzą łotewskiego tenisa. Największym sukcesem indywidualnym tenisistki był półfinał wielkoszlemowego Australian Open w 2018 roku. W dwóch wcześniejszych sezonach na amerykańskich kortach dotarła do ćwierćfinału. W czwartek, 30 kwietnia Sevastova postanowiła pożegnać się z tenisem.

REKLAMA

"Nigdy nie jest łatwo pożegnać się z czymś, co się naprawdę kocha"

Tenisistka o zakończeniu kariery poinformowała na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Zawodniczka podziękowała swojej rodzinie i bliskim oraz wszystkim wyjątkowym osobom, które poznała na swojej drodze.

- Nigdy nie jest łatwo pożegnać się z czymś, co się naprawdę kocha, ale po kilku miesiącach starannego namysłu podjęłam decyzję. Kończę karierę tenisową. Patrząc wstecz na te wszystkie lata (a właściwie dekady), czuję jedynie wdzięczność. Miałam zaszczyt dzielić kort z najwspanialszymi koleżankami, trenerami, fizjoterapeutami, sponsorami, działaczami i oczywiście z moimi niesamowitymi FANAMI. Co za jazda kolejką górską, pełna wzlotów i upadków, radości i wyzwań. Mimo to nie mogłabym być bardziej dumna ze wszystkiego, co osiągnęłam, a tym bardziej z przyjaźni na całe życie, które zbudowałam z tak wieloma wyjątkowymi ludźmi po drodze. I na koniec, do mojej rodziny i bliskich: słowa nigdy nie wystarczą. Wiedzcie, że moje najgłębsze uznanie i bezgraniczna miłość należą do Was, na zawsze - podsumowała Sevastova.

Przeszkoda nie do przejścia. Świątek nigdy nie wygrała z Sevastovą

Łotyszka w trakcie swojej bogatej kariery rywalizowała z polskimi tenisistkami. W 2019 roku w II rundzie US Open Sevastova grała z nastoletnią wówczas Igą Świątek. Dla Polki było to jedno z pierwszych doświadczeń w seniorskim tourze. Uznana rywalka okazała się za mocna. Półfinalistka US Open 2018 wygrała 3:6, 6:1, 6:3. Lepiej z Łotyszką radziła sobie Agnieszka Radwańska, starsza z Polek wygrała z Sevastovą dwukrotnie w Dubaju, w latach 2010 i 2011.

Ostatni raz na korcie Sevastova pojawiła się w styczniu, podczas wielkoszlemowego Australian Open. Odpadła wówczas już w kwalifikacjach, przegrywając z Amerykanką Whitney Osuigwe.