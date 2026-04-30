Życiowy sukces Polki! Rywalka nie wiedziała, co się dzieje

Martyna Kubka ze sporym powodzeniem łączy rywalizację singlową z deblową. Ledwie kilka dni temu triumfowała z Katariną Kuzmovą w ITF W35 w Szarm el-Szejk, a już wkrótce stanie przed szansą, by zgarnąć kolejny tytuł, a kto wie, może i dwa tytuły.

Pokaz siły Martyny Kubki. Rywalka zmieciona w 76 minut!

W tym tygodniu Kubka występuje w gruzińskiej Lopocie. Odbywa się tam turniej rangi ITF W75. Polka klasycznie zdecydowała się na start w dwóch konkurencjach. W singlu pokonała dwie zawodniczki i to bez straty seta, oddając im łącznie tylko osiem gemów. Z kolei w czwartek 30 kwietnia zagrała przeciwko Evie Guerrero Alvarez w ćwierćfinale. Jak sobie poradziła?

Wyśmienicie, choć to chyba za mało powiedziane. Nie dała rywalce absolutnie żadnych szans. Już w pierwszym secie pokazała moc. Choć sama miała trudności z utrzymaniem serwisu, to z każdych kłopotów wychodziła obronną ręką, a Hiszpanka zdecydowanie nie. A to ona była teoretycznie faworytką do zwycięstwa, bo znajduje się niemal o 60 miejsc wyżej od Polki w rankingu WTA i jest turniejową "2".

A jednak nie radziła sobie z ostrymi atakami naszej rodaczki. Ta przełamała ją dwukrotnie, w drugim i piątym gemie, co pozwoliło Kubce wygrać 6:1. Drugi set był równie solidny ze strony Polki. Wywalczyła dwa break pointy i każdy z nich błyskawicznie wykorzystała. Tym razem oddała rywalce dwa gemy. Przy własnym serwisie nie miała absolutnie żadnych problemów. Aż trzy gemy wygrała do 0! Tym samym już po godzinie i 16 minutach mogła cieszyć się z awansu do półfinału!

Martyna Kubka - Eva Guerrero Alvarez 6:1, 6:2

Wielka szansa przed Martyną Kubką. Pierwszy sukces już jest

"Dla Polki to już trzeci półfinał w turnieju tej rangi w tym sezonie. Od poniedziałku będzie nowa życiówka, pytanie tylko jaka?" - pisał Szymon Przybysz na X. Obecnie Kubka znajduje się na 285. miejscu w rankingu WTA. A jej "życiówka" to 277. pozycja. W rankingu WTA Live Polka plasuje się obecnie na 269. lokacie, ale w przypadku zdobycia trofeum, po raz pierwszy w karierze może awansować do TOP 250, a konkretnie w okolice 230. miejsca! Już 1 maja Polka zawalczy o finał z Alexandrą Szubladze, turniejową "3". Nasza rodaczka rozstawiona jest w singlu z "6".

A to nie koniec dobrych wieści. W deblu z Vendulą Valdmannovą awansowały do ćwierćfinału. A tam zmierzą się z Ulyaną Hrabavets i Karine Sarkisovą. Faworytkami będą Polka i Czeszka, czyli turniejowa "2". Ten mecz zaplanowano już dziś, na godzinę 14:30.