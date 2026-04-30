Daria Abramowicz jest psycholożką Igi Świątek i jednym z jej najbardziej zaufanych członków sztabu szkoleniowego. Są one nierozłączne i na większości turniejów zasiada ona w boksie dla trenerów i dopinguje tenisistkę. Jednak po zmianie trenera, na turnieju w Stuttgarcie Abramowicz nie było u boku czwartej rakiety świata. Daria Slugostowska, PR menadżerka polskiej tenisistki poinformowała Sport.pl, że jej nieobecność "nie jest niczym nadzwyczajnym". - W trakcie długiego, około 11-miesięcznego sezonu WTA Tour zdarza się, że dane osoby rotują i robią sobie przerwy. To naturalne i potrzebne. Było to widać również w poprzednich latach, nie tylko jeśli chodzi o zespół Igi, ale również każdej innej topowej zawodniczki - przekazała.

REKLAMA

Daria Abramowicz tłumaczy. Dlatego nie ma jej z Igą Świątek

W Madrycie również nie było. W takim razie, czy zobaczymy ją w Rzymie? Na m.in. to pytanie Abramowicz odpowiedziała w rozmowie z WP SportowymiFaktami. - To taki etap sezonu, w którym troszeczkę odpoczywam i zajmuję się innymi rzeczami. Po drugie, naturalnym w naszym zespole już od jest to, że trochę rotujemy z bardzo wielu powodów. Tak działają współczesne zespoły z uwagi i na komunikację, i dobrostan każdego z członków oraz dobro procesu - zaczęła (cyt. za TVP Sport).

- Wracamy w Rzymie. Akurat tam lecę niebawem. Sezon na mączce będziemy kontynuowali w pełnym składzie. W tym roku na pewno będzie kilka okresów, w których będziemy rotować i dawać świeżość procesowi - zakończyła.

Daria Abramowicz ostatni raz pojawiła się w boksie Igi Świątek podczas nieudanego turnieju w Miami. Przypomnijmy, że Polka poległa w drugiej rundzie z Magdą Linette 6:1, 5:7, 3:6. Po tym spotkaniu tenisistka rozstała się z Wimem Fissettem, a po jakimś czasie ogłosiła rozpoczęcie współpracy z Francisco Roigiem.

Bez Darii Abramowicz Iga Świątek dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA w Stuttgarcie, gdzie poległa z Mirrą Andriejewą, a w Madrycie odpadła w 1/16 finału. Polka musiała kreczować w trzecim secie z powodu problemów zdrowotnych.