Powrót na stronę główną

Oto co nowy trener ma zmienić u Igi Świątek. "Szukała kogoś takiego"

Iga Świątek wciąż jeszcze nie pokazała pełni możliwości pod okiem nowego trenera. Część osób ze środowiska nadal zastanawia się, dlaczego akurat postawiła na Francisco Roiga. Ivan Ronda z "Mundo Deportivo" znalazł odpowiedź na to pytanie. Wspomniał o "hiszpańskiej mentalności".
Fot. REUTERS/Ana Beltran

Iga Świątek żegnała się z turniejem w Madrycie zalana łzami. Polka musiała poddać mecz z Ann Li z powodu choroby. To drugi turniej, w którym Polka występowała pod okiem Francisco Roiga - jej nowego trenera. W Stuttgarcie poległa w ćwierćfinale z Mirrą Andriejewą, a w Hiszpanii zaczęła udanie, ale niestety musiała zrezygnować.

Hiszpanie trąbią nt. "hiszpańskiej duszy" Igi Świątek

Teraz głos nt. współpracy Świątek z Roigiem zabrał Ivan Ronda z "Mundo Deportivo". - To była dla niej wielka szansa, by umieścić w sztabie specjalistę z dużym doświadczeniem w czołówce światowego tenisa. Najważniejsze lata kariery spędził w zespole Rafaela Nadala, w drugiej erze jego największych sukcesów, wspólnie z Carlosem Moyą - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet.

Dziennikarz podkreślił, że widzi duże pole do poprawy w sferze mentalnej polskiej tenisistki. - Ona szukała kogoś, kto przekaże jej typową "hiszpańską mentalność". Chodzi o walkę o każdą piłkę na korcie do samego końca. Myślę, że to było dla niej ważniejsze, niż pozostałe elementy tenisowego rzemiosła - podkreślił.

Wielkimi krokami zbliża się wielkoszlemowy Roland Garros, a Iga Świątek wielokrotnie była nazywana królową Paryża, bo zdominowała tamtejszą rywalizację, aż czterokrotnie wygrywając ten wielkoszlemowy turniej w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. Czy po tym, jakie ma ostatnio problemy, nadal możemy ją nazywać faworytką nadchodzących zmagań?

- Problemy, z którymi się teraz zmaga, na pewno nie są dla niej łatwe. Ale kiedy już przyjeżdża do Paryża, zawsze jest wielką kandydatką do zdobycia tytułu. W każdej chwili może wejść na swój najwyższy poziom i stać się faworytką do zdobycia tytułu wielkoszlemowego - zakończył, podkreślając, że Świątek będzie musiała wybudzić w sobie "hiszpańską duszę", jeśli ponownie chce zdominować paryskie korty.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.