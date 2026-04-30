Zdradziła Rosję i przeszła do historii. "Zamknij się i przestań narzekać"

Jeszcze tydzień temu nikt nie postawiłby jednego euro na sukces Anastazji Potapowej (56. WTA) w stolicy Hiszpanii. Jej przygoda z turniejem Mutua Madrid Open zaczęła się od bolesnego upadku – w decydującej rundzie eliminacji uległa innej reprezentantce Austrii Sinji Kraus (104.) 2:6, 7:6(5), 3:6. Kiedy już pakowała walizki, los się uśmiechnął. Godzinę przed pierwszym meczem dowiedziała się, że zagra w drabince głównej.

Turniej w Madrycie został w tym roku częściowo sparaliżowany przez wycofywanie się tenisistek. W zawodach nie wzięły udziały m.in. Qinwen Zheng i Karolina Muchowa, co sprawiło, że Anastazja Potapowa w ostatniej chwili zakwalifikowała się jako tzw. szczęśliwa przegrana.

Szansę wykorzystała bezwzględnie – pokonała po drodze już cztery rywalki. Najpierw Chinkę Zhang Shuai, potem Łotyszkę Jelenę Ostapenko. Największą sensację Potapowa sprawiła w 1/8 finału, kiedy to wyeliminowała drugą w światowym rankingu Jelenę Rybakinię, choć w pierwszej partii przegrywała 3:5, w drugiej 2:4, a Rybakina zaledwie kilka dni temu wygrała zawody WTA 500 w Stuttgarcie.

Rollercoaster z Pliskovą i pomoc chłopaka

Ćwierćfinałowy mecz z Karoliną Pliskovą był kwintesencją tenisa Anastazji Potapowej: pełen pasji, ale i momentów kompletnej zapaści. Po gładko wygranym pierwszym secie (6:1), w drugim Anastazja miała trzy piłki meczowe. Nie wykorzystała żadnej, a tie-break zakończył się sukcesem Czeszki do czterech. Kiedy w decydującej partii reprezentantka Austrii przegrywała już 1:3, wydawało się, że jej sen o półfinale dobiega końca.

Wtedy jednak na trybunach pojawił się jej partner, holenderski tenisista Tallon Griekspoor (ATP 33), który chwilę wcześniej skończył swój mecz deblowy, w którym razem z Brandonem Nakashimą przegrał z parą Jan Zieliński–Luke Johnson. Pomoc ukochanego okazała się bardzo skuteczna.

– W trzecim secie Tallon dał mi magicznego kopniaka. Powiedział po prostu: "Zamknij się, przestań narzekać i zacznij pracować nogami". To było dokładnie to, czego potrzebowałam. On nie boi się powiedzieć mi prawdy w oczy. Mentalnie to on wygrał ten mecz, ja tylko wykonałam pracę fizyczną – wyznała 25-latka w pomeczowym wywiadzie na korcie.

Od tego momentu wygrała pięć gemów z rzędu, dzięki czemu wyeliminowała z zawodów wracającą do zdrowia i formy doświadczoną Czeszkę, byłą numer jeden rankingu. – Wydaje się, że turniej ciągle daje mi drugą szansę – śmiała się Potapowa po meczu. Potwierdza wzrost formy po tym, jak w połowie kwietnia doszła do finału w Linzu.

Austria zamiast Rosji

Sukces w Madrycie jest najważniejszym punktem w nowym rozdziale kariery Anastazji Potapowej, odkąd w grudniu 2025 r. oficjalnie ogłosiła zmianę barw na austriackie. Decyzja ta do dziś budzi ogromne emocje. Tenisistka niemal wiernie skopiowała post Darii Kasatkiny, która wcześniej wybrała Australię, co stało się powodem licznych kpin w mediach społecznościowych. – Nie widzę w tym żadnego problemu. Szczerze mówiąc, nie dało się tego ująć lepiej. Czemu nie? To były precyzyjne, trafne słowa – podobały się mnie, mojemu zespołowi, wszystkim wokół – tłumaczyła.

Dodała, że Wiedeń to jej "drugi dom", gdzie czuje się bezpieczna i doceniana. To tam trenował jej były mąż, tenisista Aleksandr Szewczenko, z którym rozstała się niecały rok po ślubie. Szewczenko także pochodzi z Rosji, ale gra dla Kazachstanu.

Reakcje w Moskwie na decyzję Potapowej były wymowne. Były lider rankingu ATP Jewgienij Kafielnikow nie szczędził złośliwości i sugerował, że rosyjska federacja nie powinna żałować zawodniczki, która "nie dawała gwarancji sukcesów". Z kolei Szamil Tarpiszczew, szef rosyjskiego związku, przyjął stonowaną, ale gorzką postawę. – Nie można potępiać kogoś za chęć gry, ale korzenie zawsze pozostają tam, gdzie się narodziłeś – mówił Tarpiszczew w reakcji na słowa menedżera zawodniczki, który twierdził, że federacja nie pomagała zawodniczce w trudnych chwilach.

Sama Potapowa stara się łączyć oba światy: "Jestem Rosjanką, to jest we mnie i zostanie na całe życie, bez względu na paszport. Ale zawodowo reprezentuję Austrię i jestem dumna, że mogę to robić na tak wielkiej scenie".

Co dalej?

Dzięki sukcesowi w Madrycie Anastazja Potapowa zanotuje skok w rankingu WTA, w tym wirtualnym jest już 38. Stanie się też najwyżej sklasyfikowaną Austriaczką od lat. W półfinale czeka ją starcie z Ukrainką Martą Kostiuk – to mecz, który ze względu na kontekst polityczny i przeszłość obu zawodniczek na pewno będzie elektryzował publiczność. Kostiuk już zapowiedziała, że nie poda ręki Potapowej, mimo że ta zmieniła reprezentację.

Zaskoczenie zmianą barw było tym większe, że Anastazja Potapowa uchodziła za zwolenniczkę reżimu Władimira Putina. W marcu 2023 wyszła na kort w Miami w koszulce Spartaka Moskwa, co odebrano jako prowokację, a WTA upomniała tenisistkę. Jesienią zeszłego roku wraz z holenderskim chłopakiem wzięła udział w turnieju pokazowym w Sankt Petersburgu sponsorowanym przez państwowego giganta Gazprom, na którego nałożono liczne sankcje. Nikt się nie spodziewał, że półtora miesiąca później Potapowa zdecyduje się opuścić Rosję.

Austriacy liczą, że Potapowa zacznie wreszcie pokazywać pełnię swoich możliwości. Jako juniorka była światową jedynką, wygrała juniorski Wimbledon dziesięć lat temu. W dorosłej rywalizacji nie potrafiła udowodnić potencjału. Dwa lata temu przegrała w czwartej rundzie Roland Garros z Igą Świątek 0:6, 0:6. Dziś walczy o pierwszy w karierze finał turnieju rangi 1000. W drugim półfinale w Madrycie Mirra Andriejewa zmierzy się z Hailey Baptiste. Transmisje w Canal+ Sport.