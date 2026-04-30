Ukrainka ostrzega byłą Rosjankę. "To niczego nie zmienia"

WTA 1000 w Madrycie wkroczyło w decydującą fazę. Przed nami półfinały, a w nich zagrają tenisistki, których obecności na tym etapie mało kto się spodziewał. Jedną z par utworzą Marta Kostjuk i Anastazja Potapowa. Wydaje się, że to starcie będzie miało dodatkowy podtekst i najpewniej dojdzie do scen.

REKLAMA

Marta Kostjuk mówi wprost. Tak zachowa się przy siatce

Nie od dziś wiadomo, że Ukrainki nie podają po zakończonym spotkaniu dłoni Rosjankom. Jeszcze do niedawna takim właśnie obywatelstwem legitymowała się Potapowa. Ostatnio zmieniła jednak narodowość i obecnie występuje pod auspicjami Austrii. Ten szczegół nie ma jednak znaczenia dla Kostjuk. Zapowiedziała, że mimo zmiany obywatelstwa nie poda ręki rywalce. Dlaczego?

- W tym przypadku [Potapowej, przyp. red.], gdy tenisistka zmieniła paszport, ale nie wypowiedziała się publicznie przeciwko wojnie, nie powiedziała nic, co by wsparło naród ukraiński, to dla mnie niczego nie zmienia - podkreślała, cytowana przez puntodebreak.com. Zaznaczyła, że taki stosunek ma też do innych "byłych Rosjanek", które postąpiły w podobny sposób. Wskazała, że tylko jednej z nich jest w stanie podać dłoń i to robi.

Tylko wobec niej jest w stanie wykonać gest. "Wyłącznie z szacunku"

- Jedyną osobą, której uścisnęłam dłoń, jest Daria Kasatkina. Zrobiłam to, bo ona nie tylko zmieniła obywatelstwo [występuje dla Australii, przyp. red.], ale też otwarcie oświadczyła, że nie popiera wojny i zdobyła się na inne gesty. W związku z tym zarówno ja, jak i kilka innych dziewczyn zadecydowałyśmy, że uściśniemy jej dłoń, wyłącznie z szacunku - mówiła.

Niechęć do podania ręki Potapowej z pewnością wzrasta w Kostjuk, gdy przypomni sobie, co robiła Rosjanka po wybuchu wojny. Nie dość, że nie wypowiedziała się przeciwko atakom Władimira Putina, to jeszcze paradowała po korcie w koszulce Spartaka Moskwa. Wówczas zniesmaczona zachowaniem Potapowej była nawet Iga Świątek.

Będzie to piąte bezpośrednie spotkanie Ukrainki i Austriaczki w karierze. Bilans jest na remis. Dwa razy wygrała Kostjuk i dwa razy Potapowa. Ukrainka oceniła formę rywalki na tym turnieju. - Świetnie sobie tu radzi, czuje się komfortowo, wydaje się pewna siebie. Już w Linzu szło jej wyśmienicie, bo zameldowała się w finale, więc spodziewam się świetnego pojedynku. To jej pierwszy raz w półfinale WTA 1000 na kortach ziemnych, podobnie jak w moim przypadku. To będzie interesujące - podkreślała. Mecz zaplanowano na czwartek 30 kwietnia na godzinę 21:30. W drugim półfinale po przeciwnych stronach kortu staną Mirra Andriejewa i rewelacja tego turnieju Hailey Baptiste, która w ćwierćfinale wyeliminowała Arynę Sabalenkę.