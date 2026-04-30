Ukrainka ostrzega byłą Rosjankę. "To niczego nie zmienia"

WTA 1000 w Madrycie wkroczyło w decydującą fazę. Przed nami półfinały, a w nich zagrają tenisistki, których obecności na tym etapie mało kto się spodziewał. Jedną z par utworzą Marta Kostjuk i Anastazja Potapowa. Wydaje się, że to starcie będzie miało dodatkowy podtekst i najpewniej dojdzie do scen.
Nie od dziś wiadomo, że Ukrainki nie podają po zakończonym spotkaniu dłoni Rosjankom. Jeszcze do niedawna takim właśnie obywatelstwem legitymowała się Potapowa. Ostatnio zmieniła jednak narodowość i obecnie występuje pod auspicjami Austrii. Ten szczegół nie ma jednak znaczenia dla Kostjuk. Zapowiedziała, że mimo zmiany obywatelstwa nie poda ręki rywalce. Dlaczego?
- W tym przypadku [Potapowej, przyp. red.], gdy tenisistka zmieniła paszport, ale nie wypowiedziała się publicznie przeciwko wojnie, nie powiedziała nic, co by wsparło naród ukraiński, to dla mnie niczego nie zmienia - podkreślała, cytowana przez puntodebreak.com. Zaznaczyła, że taki stosunek ma też do innych "byłych Rosjanek", które postąpiły w podobny sposób. Wskazała, że tylko jednej z nich jest w stanie podać dłoń i to robi.
- Jedyną osobą, której uścisnęłam dłoń, jest Daria Kasatkina. Zrobiłam to, bo ona nie tylko zmieniła obywatelstwo [występuje dla Australii, przyp. red.], ale też otwarcie oświadczyła, że nie popiera wojny i zdobyła się na inne gesty. W związku z tym zarówno ja, jak i kilka innych dziewczyn zadecydowałyśmy, że uściśniemy jej dłoń, wyłącznie z szacunku - mówiła.
Niechęć do podania ręki Potapowej z pewnością wzrasta w Kostjuk, gdy przypomni sobie, co robiła Rosjanka po wybuchu wojny. Nie dość, że nie wypowiedziała się przeciwko atakom Władimira Putina, to jeszcze paradowała po korcie w koszulce Spartaka Moskwa. Wówczas zniesmaczona zachowaniem Potapowej była nawet Iga Świątek.
Będzie to piąte bezpośrednie spotkanie Ukrainki i Austriaczki w karierze. Bilans jest na remis. Dwa razy wygrała Kostjuk i dwa razy Potapowa. Ukrainka oceniła formę rywalki na tym turnieju. - Świetnie sobie tu radzi, czuje się komfortowo, wydaje się pewna siebie. Już w Linzu szło jej wyśmienicie, bo zameldowała się w finale, więc spodziewam się świetnego pojedynku. To jej pierwszy raz w półfinale WTA 1000 na kortach ziemnych, podobnie jak w moim przypadku. To będzie interesujące - podkreślała. Mecz zaplanowano na czwartek 30 kwietnia na godzinę 21:30. W drugim półfinale po przeciwnych stronach kortu staną Mirra Andriejewa i rewelacja tego turnieju Hailey Baptiste, która w ćwierćfinale wyeliminowała Arynę Sabalenkę.