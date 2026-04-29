Co za bój o półfinał w Madrycie! Nagle miazga w drugim secie

Ależ to był pojedynek o udział w półfinale turnieju WTA w Madrycie! Marta Kostiuk i Linda Noskova stoczyły w pierwszym secie pasjonujący bój, który skończył się wygraną Ukrainki w tie-breaku. Za to żadnej historii nie miał drugi set, który Kostiuk wygrała... 6:0! Ostatecznie mecz skończył się zwycięstwem Ukrainki 7:6, 6:0.
Fot. REUTERS/Ana Beltran

W czwartkowych półfinałach turnieju WTA w Madrycie na pewni zobaczymy parę Hailey Baptiste - Mirra Andriejewa. O udział w drugim półfinale - przeciwko Anastazji Potapowej - walczyły dziś Linda Noskova i Marta Kostiuk. Faworytką tego spotkania była Czeszka.

Wyrównany pierwszy set. Kostiuk lepsza w tie-breaku. Pogrom w drugim secie!

Ale na korcie dostaliśmy naprawdę wyrównane spotkanie. Wprawdzie mecz lepiej zaczęła Noskova, która wygrała dwa pierwsze gemy, ale Kostiuk szybko wróciła do gry. Najpierw po długiej walce udało jej się przełamać Czeszkę, a następnie wygrała kolejne trzy gemy - raz bez straty punktów. Potem zaczęła się seria przełamań - od wyniku 4:3 żadna zawodniczka nie była w stanie wygrać przy własnym podaniu.

Ostatecznie pierwszy set kończył się tie-breakiem. W nim Kostiuk była już zdecydowanie lepsza i wygrała aż 7:1. 

Ta fatalna forma reprezentantki Czech była kontynuowana w drugim secie. Kostiuk wygrywała w nim gem za gemem. Jakiekolwiek problemy miała dopiero w czwartym gemie, ale nawet wtedy ostatecznie udało jej się przełamać Noskovą. Ostatecznie drugi set właściwie nie miał historii. Noskova jeszcze walczyła o wygraną w ostatnim gemie, ale w końcu dała się przełamać. Kostiuk wygrała 6:0 i awansowała do półfinału.

Do tej pory Ukraince udało się dwa razy wygrać turniej WTA. Być może niedługo stanie przed kolejną szansą na taki triumf. W starciu z Potapową będzie zdecydowaną faworytką. Nie dość, że jest w dobrej formie - w Hiszpanii nie przegrała jeszcze seta - to wygrała wcześniejsze dwa mecze z tą rywalką.

Mecz Marty Kostiuk z Anastazją Potapową zaplanowano na godzinę 21:30. O 16:00 swoje spotkanie rozegrają Baptiste i Andriejewa. Zachęcamy do śledzenia tych pojedynków w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

