Jest potwierdzenie ws. Świątek. Oficjalna informacja z Francji

Wielkimi krokami zbliża się drugi tegoroczny turniej wielkoszlemowy. Pierwszy - Australian Open - padł łupem Jeleny Rybakiny, która wygrała w finale z Aryną Sabalenką. Kto sięgnie po triumf na francuskich kortach Rolanda Garrosa?

Świątek zagra we French Open. Potwierdzają

Na oficjalnej stronie internetowej Rolanda Garrosa opublikowano listy zawodniczek, które wezmą udział w tegorocznych zmaganiach. "Czy Coco Gauff zdoła obronić tytuł w turnieju o Puchar Suzanne-Lenglen? Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez czołowe tenisistki w ostatnich turniejach, odpowiedź na to pytanie pozostaje całkowicie otwarta" - czytamy na stronie organizatorów, którzy nie omieszkali przypomnieć, że to Amerykanka jest obrończynią tytułu.

Nie oznacza to jednak, że będzie jej łatwo. Na liście znalazła się oczywiście Iga Świątek - obecnie czwarta tenisistka świata, która czterokrotnie wygrywała turniej French Open. Najlepsza okazała się w latach: 2020, 2022, 2023 i 2024.

Poza Świątek w drabince głównej znalazło się oczywiście miejsce dla Magdaleny Fręch (30. WTA) i Magdy Linette (56. WTA). Poza tym tercetem mamy też tercet kwalifikantek: Katarzynę Kawę, Maję Chwalińską oraz Lindę Klimvicovą.

Kwalifikacje do tegorocznego Rolanda Garrosa rozpoczną się już 18 maja - tuż po zakończeniu turnieju WTA 1000 w Rzymie na legendarnych kortach Foro Italico.

Kwalifikacje, które rozpoczną się 18 maja, również przyciągną uwagę kibiców. Na liście eliminacji znalazły się m.in. Paula Badosa, Sloane Stephens oraz Karolina Pliskova. W rywalizacji mężczyzn zobaczymy m.in. Grigora Dimitrowa, Hugo Gastona i Matteo Arnaldiego.