Ukłon organizatorów w Rzymie w stronę Igi Świątek. "Mistrzyni powraca"

Choroba pokonała Igę Świątek w meczu z Amerykanką Ann Li. Polka musiała skreczować w meczu trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. Wygląda jednak na to, że z byłą liderką światowego rankingu już wszystko w porządku. Organizatorzy turnieju, który wkrótce rozpocznie się w Rzymie - na legendarnych kortach Foro Italico - zapowiadają jej występ.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Organizatorzy z ukłonem w stronę Świątek. Tak zapowiadają jej występ w Rzymie

"Hej, Siri, zagraj ulubiony utwór Igi" - takim opisem opatrzony został filmik z trenującą Świątek na oficjalnym koncie rzymskiego turnieju na Instagramie.

Ów utwór, o którym jest mowa, to hit "Fate of Ophelia" Taylor Swift - absolutnie ulubionej piosenkarki Świątek.

"Nasza trzykrotna mistrzyni powraca na kort centralny, aby odbyć swój pierwszy trening w Rzymie. Na Foro robi się gorąco - trwają treningi mistrzów i mecze przedkwalifikacyjne" - czytamy w dalszych zapowiedziach organizatorów.

Przypomnijmy, że Świątek uwielbia grać w Rzymie. W 2021 roku wygrała turniej, pokonując w finale Czeszkę Karolinę Pliskovą (6:0, 6:0). Rok później powtórzyła ten wyczyn, tym razem wygrywając z Ons Jabeur (6:2, 6:2). Swoistego hat-tricka zwycięstw skompletowała w 2024 roku. Wówczas w meczu o tytuł okazała się lepsza od Aryny Sabalenki (6:2, 6:3).

Przed rokiem Polka odpadła bardzo szybko - już w 1/16 finału. W dwóch setach przegrała z Danielle Collins (1:6, 5:7). Cały turniej padł łupem Jasmine Paolini, która w finale wygrała z Coco Gauff (4:6, 2:6).

Turniej w Rzymie potrwa do połowy maja.